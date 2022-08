Conheça as cervejas “canábicas” da banda Planta e Raiz

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A banda Planta e Raiz, uma das mais importantes da cena reggae brasileira, está lançando três rótulos de cerveja. Parcerias entre músicos e cervejeiros artesanais não é exatamente novidade, mas a grande novidade é que cada um deles promete uma experiência diferente, inspirada na cannabis.

Cada um dos rótulos “canábicos” é inspirado em uma cepa diferente. A Amnesia Haze é uma session IPA baseada na variedade que estimula a criatividade e mantém a ansiedade sob controle. A Sour Diesel, uma New England IPA, é inspirada na Sour D, cujo aroma remete a combustíveis. Por fim, a Mango Rush é uma West Cost IPA com aroma de frutas tropicais, especialmente manga e banana. Todas estão disponíveis na São Paulo Tap House, bar localizado na Vila Madalena, em São Paulo.

Para oferecer uma experiência sensorial que remeta ao universo canábico a cervejaria Smoked Brew, responsável pela produção, usou terpenos, substâncias derivadas da planta que conferem cheiro e sabor, mas não possuem THC ou CBD. Combinados com os lúpulos, intensificam os aromas das cervejas.

O exemplo da banda não é o único. A cervejaria Motim, do Rio de Janeiro, também produz alguns rótulos. Sua linha Kushed é toda produzida com a adição de terpenos. Mas é algo diferente do que é feito nos Estados Unidos, em que há receitas com infusão de cânhamo, CBD e THC.

A relação do Planta e Raiz com a cerveja é antiga. Em meados de 2014 a banda fez uma parceria com a cervejaria Karavelle, que tinha o músico Seu Jorge entre os sócios. O resultado foi uma tiragem limitada em 5 mil litros de um rótulo comemorativo. Nada de cannabis: a cerveja original era uma pilsen tradicional.