Sete produtos surpreendentes produzidos com cannabis

Em mercados mais maduros, como Canadá e Estados Unidos, a legalização da cannabis mostra que há muitas oportunidades de criação de produtos. A indústria farmacêutica vem explorando as propriedades antioxidantes da erva em máscaras que reduzem marcas de expressão, e as empresas alimentícias colocam novidades nas prateleiras, de bebidas com infusão de maconha a balinhas com efeito alucinógeno. Mas não é só isso. Confira alguns produtos surpreendentes:

Chá gelado

Em meados de maio, a The Boston Beer Company, empresa responsável por rótulos como a cerveja Samuel Adams e as sidras Angry Orchard, lançou o Teapot, uma linha de chás gelados com infusão de cannabis. As latinhas começam a ser vendidas agora no Canadá e o primeiro lançamento é o Good Day Iced Tea, feito com chá preto, limão e Pedro’s Sweet Sativa, um cultivar da província de Ontario.

Balinhas de goma

Existem diversas marcas que produzem balas com infusão de cannabis. Mas a Kiva foi mais longe e lançou a linha Lost Farms, cujo grande diferencial é maior dosagem da erva. Sabores como blueberry, morango e melancia complementam os diferentes cultivares escolhidos e prometem uma experiência “full espectrum”.

Cerveja

A New Belgium, cervejaria pioneira entre as artesanais dos Estados Unidos, criou a Hemperor, cerveja feita com infusão de cânhamo, CBD e THC. O rótulo é amplamente distribuído nos Estados Unidos e se tornou referência para outros cervejeiros.

Máscara facial

Por conta de suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o THC foi adotado pela indústria de cosméticos em diversos produtos. Ao ser aplicado na pele, ele ajuda a reduzir rugas e linhas de expressão. Existem diversas marcas que produzem máscaras com cannabis, como a sueca Foreo.

Petiscos para pets

Disponíveis em sabores como queijo e amendoim e vendidos nos Estados Unidos e Canadá, os petiscos produzidos com CBD em suas formulações prometem manter os pets calmos, reduzir os sintomas de estresse cotidiano e promover o bem-estar.

Camisetas (e outras roupas)

O cânhamo é um material resistente e respirável ideal para a fabricação de roupas. Também necessita de menos água e pesticidas para ser cultivado, o que amplia seu apelo sustentável. Por isso a Patagonia, conhecida por suas roupas feitas para a prática esportiva, lançou uma linha de produtos feitos com uma mistura de cânhamo e algodão.

Bioplástico

Startups estão desenvolvendo alternativas ao plástico tradicional usando um composto orgânico a base de cânhamo que é biodegradável e compostável e pode ser usado na fabricação de potes, pratos, copos e outros produtos.

