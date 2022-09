Como um campeão olímpico foi punido por admitir uso de maconha

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Único esportista a conquistar uma medalha de ouro para Singapura, quando competiu nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o nadador Joseph Schooling se envolveu em uma polêmica que está afetando sua reputação.

Em maio, Schooling foi pego fumando maconha enquanto competia nos Jogos do Sudeste Asiático, em Hanói, no Vietnã. Apesar de ter conquistado duas medalhas de ouro da disputa, o uso da erva pegou mal principalmente porque o atleta estava de folga do serviço militar obrigatório justamente para competir, e Singapura tem algumas das leis mais rígidas do mundo contra o uso de drogas.

Agora, o Ministério da Defesa anunciou que o atleta está suspenso, que não será mais liberado para competir e será obrigado a realizar exames periódicos de urina para detectar qualquer substância irregular durante seis meses.

Com isso, o nadador deve perder os jogos do Sudeste Asiático do próximo ano no Camboja e os Jogos Asiáticos em Hangzhou, na China.

Em seu Instagram, o nadador publicou um pedido de desculpas. “Eu cedi a um momento de fraqueza depois de passar por um período muito difícil da minha vida”, disse ele. “Lamento que minhas ações tenham causado danos a todos ao meu redor, especialmente à minha família e aos jovens fãs que me admiram”. Além de não ter conseguido se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Schooling perdeu o pai no final de 2021.

Continua após a publicidade