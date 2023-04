Cervejaria Hocus Pocus lança rótulo com sabor e aroma de cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A cervejaria Hocus Pocus lança nesta quinta (20) a nova cerveja sazonal “A Última Tentação de Arjuna Mai”, uma Skunk IPA que simula aromas e sabores de cannabis.

A cerveja é produzida usando terpenos, compostos químicos encontrados em plantas e animais responsáveis por aromas, sabores e até cores. No caso da cannabis, são eles que fazem com que variedades distintas tenham perfis sensoriais específicos. Os terpenos usados na fabricação do rótulo da Hocus Pocus são elaborados pela Cool Terps, pioneira em blends de terpenos no Brasil.

O blend escolhido, Amnesia Haze, oferece aromas cítricos e terrosos, complementados pelo lúpulo Strata, muito usado em IPAs por adicionar aromas de maracujá e amargor proncunciado, mas não agressivo.

O lançamento estará disponível em lata no site da cervejaria, mas há também uma programação especial presencial. A partir das 16h20 desta quinta as unidades dos bares da Hocus Pocus em São Paulo e no Rio de Janeiro vão oferecer a Terp Session, com quatro experimentos exclusivos adicionais de terpenos. Será possível escolher cada um individualmente ou uma régua com todos.

Além do Amnesia Haze, será possível provar o Lavender Kush, blend com aromas florais e condimentados que remetem a lavanda, violeta e pimenta do reino; Berry White, com perfil cítrico e notas de combustível; Chemdawg, com aromas de morango e mirtilo, além de toques herbais e amadeirados; e Mango Haze que, como o nome já diz, remete muito a manga e frutas tropicais.

Não é a primeira vez que o mercado de cervejas artesanais busca inspiração do mundo da cannabis. Recentemente, a banda Planta e Raiz também lançou uma linha de cervejas terpenadas. A Motim também jpa lançou rótulos com terpenos. Antes disso, em 2020, a Caravan também apostou na novidade.