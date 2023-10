Nosso espelho sombrio

Atualizado em 27 out 2023, 11h09 - Publicado em 27 out 2023, 06h00

Por Alexandre Schwartsman Atualizado em 27 out 2023, 11h09 - Publicado em 27 out 2023, 06h00

Não falta quem defenda no Brasil novas rodadas de aumento do gasto público, de preferência acompanhadas por reduções generosas das taxas de juros, que supostamente permitiriam a redução das despesas financeiras e o aumento das despesas primárias.

À primeira vista, a coisa pode parecer fazer certo sentido, até que examinemos como tal combinação de política econômica funcionou no nosso principal vizinho e parceiro regional, a Argentina.

De fato, os preços ao consumidor na Argentina aumentaram nada menos do que 138% nos últimos doze meses. Mesmo essa medida, porém, subestima a velocidade de deterioração da inflação platina: em agosto e setembro ela atingiu cerca de 12% ao mês, pouco menos que o dobro do registrado nos meses anteriores.

Vale dizer: na ponta, a inflação argentina roda próximo a 300% ao ano, mesmo com controles de preços, subsídios a serviços públicos e vasta interferência governamental na formação de preços, incluindo um número considerável, ainda que indefinido, de taxas de câmbio.

Não se chega a tamanho grau de desarranjo sem um trabalho sério e persistente de sabotagem das condições macroeconômicas. O governo não registra superávit primário, pelo menos, desde 2011. O Banco Central, por outro lado, mantém as taxas reais de juros em terreno negativo desde o início de 2020.

Somando o risco de calote, por força do desequilíbrio das contas públicas, às taxas negativas de juros, temos fuga de capital, que se materializa num dólar a cada dia mais caro e reservas mais escassas (provavelmente negativas), realimentando a alta de preços e, com ela, recessão e miséria. Dito de outra forma, não há âncora fiscal (controle do gasto) nem monetária (taxas de juros reais positivas) que segurem a inflação.

Dado que o vencedor do primeiro turno das eleições presidenciais, Sergio Massa, é nada menos do que o ministro da Economia que preside atualmente sobre a enorme desordem econômica, é para lá de duvidoso que tenha condições de corrigir o problema. Não que o segundo colocado, o libertário Javier Milei, as detenha. Além da proposta esdrúxula (e inexequível) de dolarizar a economia argentina, não trouxe qualquer conteúdo minimamente ajuizado sobre como tratar os males do país.

O mau desempenho argentino tem efeitos negativos para o Brasil. Trata-se do quarto maior comprador de nossos produtos (cerca de 5% das nossas exportações; 11% na virada do século) e terceiro maior no que respeita às exportações da indústria de transformação (8% hoje, contra 12% há dez anos).

Sua instabilidade ainda contamina o Mercosul, arranjo que há muito se tornou disfuncional e que impede, às vezes como mera desculpa, a busca de integração mais profunda com fluxos internacionais de comércio, em particular com a União Europeia.

Infelizmente, a esta altura do campeonato, a principal, senão única, utilidade para a Argentina é servir de espelho sombrio acerca do que pode ocorrer por aqui caso os autodenominados “desenvolvimentistas” sigam dando as cartas na política econômica no Brasil, primeiro minando a responsabilidade fiscal, para depois fazerem o mesmo com a responsabilidade monetária.

Muito pouco, convenhamos, para um país que um dia correu o risco de ficar rico.

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2023, edição nº 2865

