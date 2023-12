Zoológico de Berlim envia pandas gigantes irmãos para a China

Dois pandas gigantes nascidos na Alemanha foram enviados à China esta semana, cumprindo acordo firmado entre os dois países. Pit e Paule, também conhecidos pelos esu nomes chineses Meng Xiang e Meng Yuan, são filhotes de Jiao Qing e Meng Meng, que chegaram ao Zoológico de Berlim em 2017, como parte de uma política diplomática chinesa. Os pais dos gêmeos devem permanecer na capital alemã por mais nove anos.

Meng Xiang e Meng Yuan estão com 4 anos e, nesta idade, por força de contrato, devem ser enviados para a China. Após um movimentado evento de despedida dos animais, o Zoológico de Berlim embarcou os filhotes no sábado, 16, a bordo de um avião cargueiro da Air China — veja o vídeo abaixo. Eles já estão em sua nova casa, a Base Panda de Chengdu. A dupla agora passará 30 dias em processo de quarentena.

Como funciona o acordo?

Quando os jovens pandas completaram 4 anos, em agosto, o zoológico disse que os animais viajariam em breve para a China – uma viagem que geralmente acontece quando os animais têm 2 ou 3 anos, mas foi adiada pela pandemia. “Pit e Paule lidaram bem com o voo”, disse à agência Associated Press Andreas Pauly, chefe de saúde animal do zoológico, que acompanhou os irmãos pandas à China. “Quando o bambu está certo, os pandas costumam ficar muito relaxados. Foi a mesma coisa no voo.”

Os pandas gigantes têm dificuldade em procriar e os nascimentos são particularmente bem-vindos. Existem cerca de 1.800 pandas vivendo em estado selvagem na China e algumas centenas em cativeiro em todo o mundo. Além disso, o paraíso deles está diminuindo. A perda e a fragmentação do habitat ameaçam a sua existência, transformando-os num símbolo vulnerável do delicado equilíbrio entre os seres humanos e a natureza.