Voz de Stephen Hawking será transmitida ao espaço em mensagem de paz

A voz de Stephen Hawking será transmitida ao espaço em uma mensagem de paz e esperança nesta sexta-feira (15), informou sua filha no dia do funeral do físico britânico, na Abadia de Westminster, no Reino Unido.

O cientista mais conhecido do mundo morreu em março, aos 76 anos de idade, após uma vida inteira investigando as origens do universo, os mistérios dos buracos negros e a natureza do tempo. Suas cinzas serão enterradas hoje entre os grandes cientistas britânicos Isaac Newton, que formulou a lei da gravidade universal e estabeleceu os fundamentos da matemática moderna, e Charles Darwin, cuja visionária teoria da evolução foi uma das principais descobertas científicas de todos os tempos.

Cerca de 1000 membros da população, selecionados por sorteio, se juntarão à família de Hawking para a cerimônia. A voz do físico será eternizada no espaço pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

“A transmissão será direcionada ao buraco negro mais próximo, o 1A 0620-00, que está em um sistema binário com uma estrela anã laranja bastante comum”, disse a filha de Hawking, Lucy, à BBC. “É uma mensagem de paz e esperança, sobre união e a necessidade de vivermos juntos em harmonia neste planeta.”

O enterro na parte de dentro da Abadia de Westminster é uma honra raramente concedida. Os enterros mais recentes no local foram os do cientistas Ernest Rutherford, pioneiro da física nuclear, em 1937, e de Joseph John Thomson, que descobriu os elétrons, em 1940.

(Com Reuters)