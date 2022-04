Um dos últimos dinossauros a viver na Terra pode ter sido encontrado

Há 66 milhões de anos, dinossauros de todos os tipos e tamanhos caminhavam sobre a Terra, dominando o meio terrestre e se impondo como um dos animais que mais atrairia o interesse humano milhares de milênios depois. Foi então que um asteroide se chocou com o planeta, ocasionando a extinção desses répteis gigantes. Agora, cientistas acreditam ter encontrado o fóssil de um dos dinossauros que morreu no próprio dia da colisão, ou seja, um dos últimos espécimes desses seres a viver na Terra.

Trata-se de um membro, mais especificamente uma perna, descoberto no estado da Dakota, nos EUA. O achado, ainda com a pele preservada e em boas condições, estava no sítio arqueológico de Tanis, que contém, segundo os pesquisadores, fósseis dos dinossauros que pereceram devido ao impacto do gigantesco asteroide.

A emissora britânica BBC passou três anos coletando vídeos e fotografias de Tanis, os quais transmitirá em um programa narrado pelo naturalista Sir David Attenborough. Muitos dos itens encontrados serão exibidos ao público pela primeira vez nessa data.

Outro ótimo exemplo da riqueza paleontológica de Tanis é o fóssil de peixes que morreram em decorrência da inalação de partículas que choveram dos céus logo após a colisão. Há ainda pequenos mamíferos escondidos em tocas supostamente criadas para se protegerem do evento cataclísmico e até um fragmento de rocha que pode ter vindo do próprio asteroide.

Pouco a pouco, a ciência permite a reconstrução de períodos e animais que até hoje influenciam a forma como vemos o mundo. Nesse sentido, Tanis figura como região de imenso interesse histórico e paleontológico, pronto para saciar a curiosidade inesgotável da humanidade.