SpaceX faz nova tentativa de lançamento do foguete Starship

Após uma tentativa de lançamento frustrada na segunda-feira, a SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, realiza nesta quinta-feira, 20, um novo teste de voo do foguete Starship a partir do centro Starbase, nos Estados Unidos. A janela de decolagem de cerca de uma hora abre às 10h28 e fecha às 11h28, no horário de Brasília. Uma transmissão ao vivo no YouTube começará 45 minutos antes do processo.

O lançamento que aconteceria na segunda-feira, da base de Boca Chica, no extremo sul do Texas, foi cancelado por causa do congelamento de uma das válvulas de pressurização do módulo principal.

Caso não ocorram mais imprevistos, o sistema reutilizável formado pelo módulo da Starship (estágio superior) e pelo foguete de propulsão Super Heavy (estágio inferior) deve fazer um voo suborbital de poucos minutos. Para este teste, a equipe não tentará resgate — os dois módulos serão descartados.

No plano de voo previsto, a Starship voará quase completamente ao redor da Terra, começando no Texas e mergulhando nas águas do Havaí. Cerca de oito minutos após a decolagem, o propulsor Super Heavy cairá no Golfo do México. O veículo Starship voará mais alto no espaço, atingindo uma altitude de cerca de 240 quilômetros e viajando ao redor da Terra antes de reentrar na atmosfera. Se sobreviver à reentrada, cerca de 90 minutos após o lançamento, mergulhará no Oceano Pacífico a cerca de 100 quilômetros ao norte da ilha havaiana de Kauai.

Com 120 metros de altura, 33 motores no módulo de propulsão e 6 na espaçonave, o foguete é o maior do mundo e foi projetado para levar humanos para a Lua e para Marte. Protótipos anteriores da Starship fizeram cinco voos subespaciais de até 10 quilômetros acima da Terra nos últimos anos, mas o propulsor Super Heavy nunca saiu do chão.