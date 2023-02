Rabiscos de Da Vinci mostram que italiano estudou efeitos da gravidade

Um estudo recente mostra que Leonardo da Vinci (1452-1519) se antecipou a Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1643-1727) na descoberta dos segredos em torno da gravidade em séculos. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes da Suíça Ocidental (Hes-so) examinaram apontamentos nas margens dos papéis nos quais Da Vinci estudava a forma de aceleração e estava próximo de definir a constante gravitacional “g” com 97% de precisão. O artigo foi publicado na revista Leonardo.

Os experimentos de Da Vinci foram detectados pela primeira vez por Morteza Gharib, professor da Caltech, no Codex Arundel, uma coleção de artigos que cobrem ciência, arte e tópicos pessoais. No início de 2017, Gharib estava explorando as técnicas de visualização de fluxo de da Vinci para discutir com seus alunos quando notou uma série de esboços mostrando triângulos gerados por partículas semelhantes a areia saindo de uma jarra.

Da Vinci descreve um experimento no qual um jarro de água seria movido ao longo de um caminho reto paralelo ao solo, despejando água ou um material granular (provavelmente areia) ao longo do caminho. Suas anotações deixam claro que ele sabia que a água ou a areia não cairiam em velocidade constante, mas acelerariam – também que o material para de acelerar horizontalmente, pois não é mais influenciado pelo jarro, e que sua aceleração é puramente para baixo devido à gravidade.

Se o lançador se mover a uma velocidade constante, a linha criada pela queda do material é vertical, de modo que nenhum triângulo se forma. Se o lançador acelera a uma taxa constante, a linha criada pela coleção de material em queda faz uma linha reta, mas inclinada, que então forma um triângulo. E, como da Vinci apontou em um diagrama chave, se o movimento do arremessador for acelerado na mesma taxa que a gravidade acelera o material em queda, ele cria um triângulo retângulo isósceles – que é o que Gharib notou originalmente que da Vinci havia destacado com a nota “Equatione di Moti” ou “equalização (equivalência) de movimentos”.

Os cientistas ainda alimentaram, então, um modelo computadorizado com os dados de Da Vinci e descobriram que o italiano usou de maneira certa uma equação errada em seus cálculos. Se tivesse conseguido corrigi-la, teria definido o “g” de maneira quase perfeita. “Não sabemos se Leonardo fez novos experimentos ou investigou a questão mais a fundo, mas o fato que estava enfrentando os problemas dessa maneira, no início dos anos 1500, demonstra como seu pensamento era avançado”, concluiu o engenheiro da Caltech.

