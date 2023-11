Quantidade de carros elétricos aumentará em dez vezes até 2030, diz estudo

Depois de tantas urgências climáticas enfrentadas nesse ano, surge uma nova projeção para o futuro do meio ambiente e consequentemente para a saúde do homem. O mix de fontes de energia renováveis deve aumentar significativamente. Hoje ela representa 30% do sistema energético do mundo e vai ocupar 50% desse espaço até 2030. Para dar uma ideia mais concreta da mudança, a energia solar fotovoltaica, por exemplo, vai gerar mais eletricidade do que todo o sistema energético que os Estados Unidos produzem atualmente.

Outra mudança, essa mais perceptível, será a quantidade de carros elétricos, que aumentará em 10 vezes. As bombas de calor e outros sistemas de aquecimento elétrico devem superar as caldeiras de combustíveis fósseis em todo o mundo. Haverá três vezes mais investimento em novos projetos eólicos offshore do que em novas centrais elétricas alimentadas a carvão e gás. A projeção faz parte do estudo publicado pela Agência Internacional de Energia (IAE, sigla em inglês), uma das maiores e mais confiáveis fontes de análise de dados do setor.

De acordo com o relatório, o impulso crescente das tecnologias com fontes renováveis e as mudanças de políticas econômicas vão afetar diretamente a demanda de combustíveis fósseis. O petróleo, o gás natural e o carvão foram responsáveis por 80% da produção global de energia durante décadas, mas essa participação deve cair para 73% até 2030.

A emissão de CO2, produzidos pelos automóveis movidos a combustíveis fósseis, é o maior responsável pela produção dos gases de efeito estufa, que provocam o aumento da temperatura do planeta. Os termômetros já subiram 1,2 grau Celsius. Os ambientalistas alertam para o perigo do planeta aquecer mais de 1,5 grau, o que levaria a impactos climáticos maiores do que se viu até hoje.

O relatório publicado bate de frente com a projeção apresentada pela Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), principal interessada na manutenção dos negócios. Ela aponta para um crescente aumento de consumo até 2045, quando chegaria a 116 milhões de barris diários. Para o IAE, em 2020, a produção de combustíveis fósseis terá caído para 54,8 milhões de barris por dia. Se de fato as fontes renováveis crescerem a ponto de sacudir os interesses da Opep, a humanidade poderá respirar mais aliviada.

