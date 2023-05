Primeiros habitantes? Fóssil de 12 mil anos é encontrado em Goiás

Pesquisadores de Goiás encontraram um fóssil de quase 12 mil anos no sítio arqueológico de Serranópolis, sudoeste do estado. Segundo informações de Julio Cezar Rubin, coordenador de pesquisa, o carvão datado estava ao lado de outros objetos históricos como um artefato lítico, dez crânios com mais de 100 anos e um esqueleto sem precisão de data.

Caso a idade desse fóssil seja comprovada, pode se tratar dos mais antigos restos mortais encontrados no centro-oeste do Brasil e, possivelmente, os primeiros habitantes do cerrado goiano.

A escavação, que começou em dezembro de 2021 e foi concluída em março deste ano contou com mais de 20 profissionais de instituições nacionais e internacionais, além da Polícia Federal.