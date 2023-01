Pesquisadores descobrem mais de 90 ninhos de dinossauros na Índia

Localizada nas regiões de Madhya Pradesh, Gujarat e Maharashtra, na Índia, a formação Lameta é famosa por abrigar fósseis do Período Cretáceo Superior. Escavações recentes descobriram 92 locais de nidificação contendo um total de 256 ovos fossilizados pertencentes a titanossauros, que estavam entre os maiores dinossauros que já existiram. Uma análise dos achados revelou detalhes sobre a rotina desses animais, de acordo com um estudo publicado na revista científica Plos One.

Principal autora da pesquisa, a paleontóloga Harsha Dhiman, da Universidade de Delhi, e outros cientistas identificaram seis diferentes espécies de ovos, sugerindo uma maior diversidade de titanossauros do que a representada por restos de esqueletos desta região. Com base na disposição dos ninhos, a equipe deduziu que esses dinossauros enterravam seus ovos em covas rasas, como os crocodilos modernos.

Os laços com os tempos atuais não termina aí. Certas patologias encontradas nos ovos, como um caso raro de “ovo no ovo”, indicam que os titanossauros saurópodes tinham uma fisiologia reprodutiva semelhante à das aves contemporâneas e possivelmente depositavam seus ovos de maneira sequencial, um após o outro. “Nossa pesquisa (…) oferece novas informações sobre as condições de preservação do ninho e estratégias reprodutivas de dinossauros titanossauros saurópodes pouco antes de eles serem extintos”, disse Dhiman, por meio de comunicado.

A presença de muitos ninhos na mesma área sugere que esses dinossauros tinham comportamento de nidificação colonial como muitos pássaros modernos – quando as aves fazem os seus ninhos em um local cercado por outros de espécies semelhantes. Mas o espaçamento muito próximo entre os receptáculos deixa pouco espaço para dinossauros adultos, apoiando a ideia de que os pais deixavam os filhotes recém-nascidos se defenderem sozinhos.

Continua após a publicidade