Pesquisadores acham pegadas fossilizadas de zebra gigante no sul da África

Extintas há cerca de 10 mil anos, as zebras gigantes do Cabo já são conhecidas pela ciência. Os grandes animais, de cerca de 450 kg (ao menos 150 kg a mais do que as zebras comuns), que viveram na atual costa sul do Cabo da África do Sul, foram identificados há pouco mais de 100 anos, em 1909. Mas não se sabia quão comuns esses animais eram na região. Agora, um novo estudo, publicado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge, oferece informações importantes sobre a presença desses animais na África.

Até agora, os fosseis da Equus capensis, como são identificadas cientificamente as zebras gigantes do Cabo, só haviam sido encontrados na costa oeste da África do Sul. Contudo, técnicas de icnologia, área da ciência que estuda traços deixados por plantas e animais, ajudaram a identificar pegadas de 26 equinos, inclusive das enormes zebras, na costa sul do país.

As pegadas foram encontradas em dunas que cimentaram naturalmente e datam do Pleistoceno, era geológica que começou há 2,6 milhões de anos e terminou há aproximadamente 11,7 mil. Registros do tipo são muito raros. Além da região do Cabo, na África do Sul, são conhecidos outros sítios do tipo no Quênia, Etiópia, Itália, na península Arábica e nas Américas. Além disso, as zebras são animais gregários, e encontrar trechos com pegadas isoladas é muito difícil.

Os pesquisadores encontraram um trecho com 12 pegadas, e outro com resquícios de outra espécie, Equus quagga quagga, subespécie de zebra das planícies que foi extinta no século XIX.

Acredita-se que parte do motivo da extinção zebras gigantes do Cabo tenha sido o alagamento do plano Páleo-Agulhas, uma área do tamanho da Irlanda onde ficavam as pastagens preferidas desses animais. Os achados ajudam na melhor compreensão de como as mudanças climáticas podem influenciar e provocar as extinções em massa.