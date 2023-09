Pesquisador brasileiro sugere que Van Gogh sofria de apneia do sono

Considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, Van Gogh pintou mais de 2 mil obras em seus curtos 37 anos de vida. Famoso por suas pinturas em tons vibrantes e traços fortes, o pintor vivia atormentado por problemas mentais. Durante toda a vida, Van Gogh apresentou instabilidades e distúrbios comportamentais associados ao transtorno bipolar ou a epilepsia, o diagnóstico nunca fora efetivamente fechado. Agora, um estudo feito com base nos autorretratos e nas cartas escritas pelo pintor holandês sugere que o gênio pós-impressionista pode ter sofrido também de apneia do sono.

A constatação foi feita pelo pesquisador brasileiro Jorge Faber, que coordenou a pesquisa junto às universidades de Stanford e Yale. O estudo mapeou o rosto de Van Gogh a partir de 35 autorretratos e contou com a ajuda da inteligência artificial para reconstituir sua estrutura facial em modelos de imagem 3D. O pesquisador também analisou cerca de 840 correspondências do artista, a fim de identificar reclamações recorrentes sobre seu estado de saúde. “A ideia da pesquisa surgiu enquanto eu andava pelo museu [de Van Gogh, na Holanda] e comecei a notar que o formato do rosto do artista parecia com o de pacientes que eu costumava tratar”, diz Jorge Faber.

A reconstrução em três dimensões permitiu que os pesquisadores girassem a face do artista, tornando possível a observação por diferentes ângulos. Com as informações coletadas nas cartas, o grupo elaborou uma espécie de prontuário médico, registrando as queixas recorrentes do ilustre paciente. As imagens e o prontuário foram enviados para os principais especialistas em sono do mundo, com a pegadinha de não informar que os dados se referiam a Van Gogh. Cerca de 56 profissionais compartilharam sua opinião especializada com o grupo de pesquisadores. A maioria concordava que, dadas as informações do prontuário e as características da face, haveria uma probabilidade alta do pintor sofrer de apneia do sono.

Esta condição pode ter feito com que Van Gogh apresentasse sintomas como ronco, insônia, irritabilidade, cansaço crônico e mal estar. Além de contribuir para problemas cardíacos e neurológicos. Atualmente, a doença do pintor atinge cerca de 20% da população mundial. “O principal objetivo da pesquisa foi alertar para essa condição, que é constantemente negligenciada e, muitas vezes, deixa de ser tratada por ser considerada menos grave que outras doenças”, afirma Faber.

O pesquisador lembra que a apneia afeta diretamente a qualidade de vida dos pacientes e pode interagir com outras condições pré-existentes. Pacientes com apneia têm comprovadamente um maior risco de ter depressão e ansiedade. Ou se já apresentam os sintomas, podem ter o quadro agravado. A apneia também aumenta o risco de problemas cardiovasculares, e em pessoas que apresentam quadros mais graves, aumenta em quatro vezes a probabilidade de óbito.