Pais sexistas tendem a ser maus cuidadores, aponta estudo

Os papéis de gênero são uma questão histórica nas sociedades ocidentais. Contudo, pelo menos desde o final do século XIX, os movimentos feministas, entre avanços e retrocessos, têm mostrado que é possível viver em uma sociedade com valores que superam o sexismo. Um estudo, agora, mostra que esse princípio pode ser positivo para o desenvolvimento infantil.

De acordo com a pesquisa, pais e mães que conservam atitudes que valorizam a autoridade masculina em antagonismo às equidade de gênero, tendem a ser maus cuidadores. “Durante décadas, sabe-se que o sexismo está relacionado a comportamentos negativos em relação às mulheres”, afirma Nickola Overall, professora da escola de psicologia da Universidade de Auckland e autora do estudo publicado no periódico científico Social Psychological and Personality Science. “Nosso estudo sugere que os efeitos também são percebidos na parentalidade.”

O trabalho foi realizado em duas etapas. Na primeira, 95 famílias heterossexuais foram instruídas a construir um castelo de cartas com seus filhos. Na segunda, 281 foram observadas, primeiro em uma tarefa orientada e, depois, brincando livremente com suas crianças. Os pais ainda responderam um questionário para avaliar o nível de sexismo, que incluía concordar ou não com afirmações como “A maioria das mulheres não consegue apreciar plenamente tudo o que os homens fazem por elas” ou “Mulheres se ofendem muito facilmente”.

O que os pesquisadores descobriram foi que os pais e mães mais sexistas, ou seja, que acreditam que homens devem ter o poder e a autoridade dentro da sociedade e dentro das famílias, foram mais negligentes em relação às necessidades dos filhos, o que incluiu afetividade, envolvimento, engajamento e sensibilidade.

Embora não seja possível, através desse estudo, estabelecer uma conexão causal, os autores afirmam que a responsividade parental às necessidades das criançasé essencial para o desenvolvimento infantil saudável e que a falta dele pode estar relacionada com problemas como dificuldades emocionais e baixo desempenho acadêmico.

“Os estudos enfatizam a importância de compreender como, por que e quando as atitudes sexistas afetam a parentalidade”, diz Overall, em nota. “Além disso, ainda há mais que precisa ser compreendido sobre o por que as mulheres continuam a concordar com atitudes sexistas, apesar dos danos que causam à elas e às crianças.”

