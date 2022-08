Nasa planeja novo lançamento da missão Artemis I no sábado

Após adiar o lançamento da missão Artemis I, na segunda-feira, a Nasa trabalha para corrigir um problema em um dos motores do foguete Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês), estacionado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Uma nova oportunidade para o voo de testes não tripulado até a Lua acontecerá no fim de semana, provavelmente no sábado.

Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 30, funcionários da agência espacial americana disseram que pretendiam aproveitar uma oportunidade no sábado, a partir das 15h17, horário do Brasil. A previsão do tempo para a região, no entanto, pode não ajudar. A expectativa é de tempestades.

Teams have reviewed the data from Monday’s launch attempt of the #Artemis I mission and are moving forward with a second launch attempt on Sat., Sept. 3, with a two-hour launch window starting at 2:17 p.m. EDT (18:17 UTC). pic.twitter.com/oDr5plGhqS — NASA Artemis (@NASAArtemis) August 30, 2022

O plano é conduzir a cápsula Orion até a órbita lunar, levar os equipamentos ao limite e depois trazer tudo de volta à Terra em segurança no prazo de até um mês e meio. “Vamos fazer coisas que nunca faríamos com uma equipe dentro da nave para tentar torná-la o mais segura possível”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson.

Se tudo correr bem, os astronautas começarão a entrar em cena em 2024, primeiro para uma volta ao redor da Lua. Depois, para um passeio na superfície lunar, até o final de 2025. Se houver problemas, no entanto, a chance de o projeto ser abortado ou repensado é grande. E a razão é uma só: dinheiro.

O preço desta missão: mais de 4 bilhões de dólares. Já a conta total é de magnitude astronômica: 93 bilhões de dólares. Além disso, há a concorrência das empresas espaciais privadas, como a Space X, que também faz parte do programa, e a Blue Origin – ambas com ambições de conquistarem o espaço.

