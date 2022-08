Nasa adia lançamento da missão Artemis I para a Lua

O lançamento da missão Artemis I, na manhã desta segunda-feira, 29, nos Estados Unidos, foi adiado pela Nasa. Por volta das 9h40, horário de Brasília, a equipe que comandava a operação avaliou que um problema em um dos motores colocaria em risco a integridade do Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês). O foguete levaria a capsula Orion, não tripulada, para fazer testes na órbita lunar. Uma nova janela de lançamento está prevista para o dia 2 de setembro.

Os quatro motores R-25 do estágio principal dos foguetes precisavam ser “condicionados” com propelente criogênico para trazê-los à temperatura correta para o lançamento. No entanto, um dos quatro não respondeu como a Nasa esperava.

Segundo a agência espacial americana, o foguete SLS e a espaçonave Orion permanecem em uma configuração segura e estável. Os controladores de lançamento continuam a avaliar por que um teste de vazamento nos motores não apresentavam temperatura adequada.

Em uma publicação nas suas redes sociais, a Nasa escreveu: “O lançamento do #Artemis I não está mais acontecendo hoje, pois as equipes trabalham em um problema com vazamento no motor. As equipes continuarão coletando dados e manteremos você informado sobre o momento da próxima tentativa de lançamento”.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022