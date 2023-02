Meninas que se exercitam são mais atentas e têm melhor desempenho escolar

Garotas que praticam atividades físicas moderadas e vigorosas todos os dias têm um melhor controle da atenção. As descobertas são detalhadas no Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports que se concentrou em adolescentes de ambos os sexos de 15 a 18 anos.

“O controle atencional é um aspecto da inibição, ou seja, nossa capacidade de administrar a atenção quando distraídos e nossa capacidade de controlar a ação por impulso”, diz Dominika Pindus, professora de cinesiologia e saúde comunitária da Universidade de Illinois, que liderou o estudo.

De acordo com a especialista estudos anteriores também associaram o controle inibitório a melhores desempenhos acadêmicos e financeiros, além de desenvolver menos chances de ser condenado por um crime. Ela e seus colegas usaram dados de um desses trabalhos, com estudantes australianos do ensino médio, para explorar possíveis diferenças sexuais na relação entre atividade física e cognição.

As informações coletadas nesta pesquisa incluíram medidas de volume e intensidade de atividade física diária registradas por acelerômetros usados no pulso por até sete dias. Os participantes também se envolveram em tarefas cognitivas computadorizadas. “Nos concentramos nos tempos de resposta entre as tentativas. Essa medida nos ajuda a entender a eficiência do controle atencional mais alto”, explica Dominika.

Depois de controlar outras variáveis, como índice de massa corporal e condicionamento aeróbico, a equipe descobriu que o indivíduo que acumula atividade intensa ao longo do dia conseguia manter a atenção em uma tarefa diante de informações que distraíam nos testes cognitivos. Porém, essa associação foi bem mais forte no sexo feminino.

O efeito também vale ao contrário. As meninas mais sedentárias levaram mais tempo e foram menos precisas em testes. “Isso nos diz que talvez precisemos nos concentrar em estratégias de intervenção que envolvam as meninas menos ativas em exercícios físicos de alta intensidade para melhorar as funções cognitivas”, conclui a professora.