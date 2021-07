Jeff Bezos convida mulher de 82 anos para fazer viagem espacial

O empresário americano Jeff Bezos, CEO da Amazon e da Blue Origin, escolheu quem irá acompanhá-lo em uma viagem ao espaço dentro de três semanas. Sua “convidada de honra” na viagem será Wally Funk, piloto aposentada de 82 anos que não conseguiu se tornar astronauta no passado apenas por ser mulher. Os outros tripulantes serão o irmão de Bezos, Mark, e o ganhador de um leilão virtual de caridade, que desembolsou 28 milhões de dólares pela passagem. O lançamento do New Shepard, batizado em homenagem ao pioneiro astronauta Alan Shepard, do Mercury 7, acontecerá em 20 de julho, nos Estados Unidos, do Centro Espacial Lyndon Johnson, em Houston.

A escolha de Wally se torna especial não apenas pela idade da piloto, mas por uma condição que lhe foi negada apenas porque é mulher. Em 1961, ela completou um programa de treinamento que tinha como objetivo formar a primeira astronauta americana. Conhecido como Mercury 13, o projeto teve 13 participantes. Mais jovem da turma, ela foi a melhor colocada. Apesar de completar o treinamento, o programa foi cancelado e nenhuma dos treze voou. Naquela época, todos os astronautas da Nasa eram pilotos de teste militares e do sexo masculino.

Wally disse que tem 19 600 horas de vôo e ensinou mais de 3 000 pessoas a voar. Ela se tornará a pessoa mais velha a ser lançada no espaço. Ela supera o falecido John Glenn, que estabeleceu um recorde, aos 77 anos, ao voar a bordo do ônibus espacial Discovery, em 1998. “Ninguém esperou tanto”, disse Bezos em uma publicação no seu perfil do Instagram. “Está na hora. Bem-vinda à tripulação, Wally. Estamos entusiasmados por ter você voando conosco no dia 20 de julho como nossa convidada de honra.”

A primeira mulher no espaço – e a mais jovem, também -, foi uma cosmonauta soviética, Valentina Tereshkova, que aos 26 anos participou da missão Vostok 6, em 1963. A primeira astronauta americana foi Sally Ride (1951-2012), que foi tripulante do Challenger em um voo de 1983. Em 1995, Eileen Collins tornou-se a primeira mulher americana a pilotar um ônibus espacial, o Discovery. Muitas das mulheres da Mercury 13 se reuniram em Cabo Canaveral para este lançamento.