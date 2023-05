Fóssil de dinossauro brasileiro volta ao país em junho

Acontecerá em junho o repatriamento do fóssil do Ubirajara jubatus, primeiro dinossauro não-aviário com estruturas semelhantes a penas encontrado na América do Sul. Descoberto na Bacia do Araripe, vasto manancial paleontológico que se estende por Pernambuco, Piauí e boa parte do Ceará, foi retirado irregularmente do Brasil em 1995. O exemplar estava depositado no Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha. A negociação envolveu os governos dos dois países e durou cerca de dois anos.

Além do Instituto Guimarães Rosa, órgão do Ministério das Relações Exteriores voltado para a diplomacia cultural e educacional, participou das negociações para a repatriação do Ubirajara o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A Embaixada da Alemanha em Brasília foi responsável pela intermediação entre os órgãos brasileiros e os envolvidos do lado alemão: o estado de Baden-Wurttemberg e o museu que está em posse do exemplar fossilizado.

Em dezembro de 2020, um grupo de cientistas europeus e do México publicou um artigo na revista Cretaceous Research sobre o fóssil. Além de descrever o animal pré-histórico, eles batizaram-no como Ubirajara jubatus. O nome em tupi significa “senhor da lança”, numa referência às estruturas que se projetam de seu pescoço. Primeiro de sua espécie encontrado por estas bandas, teria vivido há cerca de 120 milhões de anos, no período conhecido como Cretáceo Inferior.

Sem a participação de paleontólogos brasileiros e sem referências claras à procedência do fóssil, a pesquisa teve sua idoneidade contestada e deu inicio a uma campanha internacional. Logo a hashtag #UbirajaraBelongsToBR (Ubirajara pertence ao Brasil) se espalhou pelas redes sociais. A retratação do artigo só foi feita quase um ano depois, em setembro de 2021. Ainda assim, repercutiu de forma positiva na decisão de outras instituições ao redor do mundo, que se adiantaram em devolver exemplares oriundos do Brasil, mas sem documentação confiável.

Quando definiu que devolveria o fóssil, o estado alemão de Baden-Württemberg, assumiu uma posição clara sobre as questões de proveniência dos bens culturais que abriga em suas instituições e museus. “Por isso, temos buscado consistentemente o esclarecimento dos eventos que o cercam”, disse por meio de nota Theresia Bauer, titular do Ministério da Ciência, Pesquisa e Artes do estado alemão. “É importante que, com essa devolução, enviemos um sinal claro sobre o correto manuseio dos itens de coleção, sua procedência e honestidade científica.”

“A proposta de cooperação para viabilizar a repatriação do fóssil foi feita através de carta do embaixador da Alemanha ao então ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil [Paulo César Alvim]”, esclareceu em nota o ministério brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação. “Na ocasião, o MCTI indicou o Museu Nacional para receber o fóssil. No entanto, novas tratativas serão feitas em breve dada a reestruturação do Ministério.”

Há cerca de um ano, o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Alexander Kellner, paleontólogo de formação, classificou o caso do Ubirajara e a retratação do estudo como “vergonhosos”. E defendeu que, em primeiro lugar, se repatriasse o fóssil. “Onde vai ser depositado no país é uma decisão que cabe à comunidade científica brasileira”, disse a VEJA, na época.

Um destino possível para o Ubirajara seria o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que pertence à Universidade Regional do Cariri e abriga exemplares da região do Cariri — onde o fóssil foi encontrado. Alamo Saraiva, diretor da instituição, disse estar cético. “Trazer o fóssil de volta é uma questão de justiça”, disse ele, que tem mantido conversas com o diretor do Museu Nacional sobre a possibilidade de abrigar o exemplar. “Mas só acredito quando ele estiver aqui. Primeiro, é preciso que venha para o Brasil. Depois, veremos.”