Fósseis ajudam a explicar sobrevivência de seres vivos durante Era do Gelo

Muito se fala sobre os desafios para a vida do planeta no atual cenário de aquecimento global. Mas que essa não é a primeira vez que nosso planeta passa por um duro teste de sobrevivência. Há 635 milhões de anos, a Terra enfrentou o que ficou conhecido como Período Criogeniano, quando foi congelada duas vezes e se transformou em uma grande bola de neve por 720 milhões de anos.

Nessa conjuntura, a sobrevivência de qualquer forma de vida parece impossível, mas ela aconteceu. Caso contrário, não estaríamos aqui para contar a história. Um novo estudo oferece uma explicação para os motivos que possibilitaram a resistência e evolução da vida do planeta ao longo desses milhões de anos. E a pista está em fósseis de algas marinhas encontrados na Província de Hubei, na China.

A identificação desses fósseis indica que os ambientes marinhos habitáveis estavam mais difundidos nesse período do que estudos anteriores supunham. A descoberta apoia a hipótese de que a Terra era bem mais que uma simples bola de neve, e conservava formas de vida complexas, mesmo em um cenário bastante hostil.

Os organismos encontrados datam do segundo congelamento da Era Criogeniana, na chamada Glaciação Marinoan. Essa fase corresponde ao período de 651 milhões a 635 milhões de anos atrás. Nela, lençóis maciços de gelo se estendiam dos polos em direção à linha do equador.

O estudo aponta que, apesar disso, ainda existiam condições de águas abertas, sem gelo, em regiões oceânicas de latitude média durante o estágio de declínio da Glaciação Marinoan. Essas áreas de degelo habitáveis eram muito mais extensas do que se imaginava anteriormente e ajudam a explicar onde e como esses organismos conseguiram sobreviver.

Em outras palavras, as novas descobertas corroboram para a ideia de que nem todos os oceanos estavam completamente congelados e ainda havia habitats viáveis onde organismos eucarióticos multicelulares e alguns organismos unicelulares puderam resistir.

Estima-se que a Terra tenha se formado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Os primeiros seres unicelulares podem ter surgido em algum momento do primeiro bilhão de anos, enquanto organismos multicelulares mais complexos podem ter surgido há cerca de 2 bilhões de anos. No entanto, foi apenas depois do período Criogeniano que condições mais favoráveis de temperatura voltaram a vigorar no planeta, abrindo espaço para que diferentes formas de vida pudessem evoluir, o que aconteceu por volta de 540 milhões de anos atrás.

Depois da Era do Gelo Criogeniana, o planeta passou por outros períodos de resfriamento. Mas este foi muito mais intenso que a Idade do Gelo mais recente, terminada a cerca de 10.000 anos, a qual os humanos sobreviveram. O domínio da “Terra Bola de Neve”, representou desafios significativos para a vida e pode ter sido a causa de incontáveis extinções, mas o mais recente estudo é capaz de comprovar que alguns seres conseguiram sobreviver, atestando a resiliência da biosfera.