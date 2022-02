Evidências dos primeiros Homo sapiens são encontradas no sul da França

Arqueólogos descobriram evidências de que os primeiros Homo sapiens viveram durante um período curto, de algumas décadas, em cavernas do sul da França, há 54 mil anos – antes de desaparecerem da região.

O grupo liderado pelo antropólogo Ludovic Slimak, do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS, da sigla em francês) e da Universidade de Toulouse-Jean Jaurès, trabalha há 30 anos nos complexos rochosos da região do Vale do Rhône, encontrou ferramentas de pedra e um dente de criança que diferem dos outros utensílios e ossos normalmente encontrados na região e associados aos Neadertais. As novas ferramentas, especialmente, são semelhantes a outras encontradas no Oriente Médio e ligadas aos Homo sapiens.

Além de mostrar que ocupação dos Homo sapiens é muito mais antiga ao que se supunha, cerca de 10 mil anos antes de evidências anteriores, a nova descoberta mostra que esses homens viveram em territórios ocupados por Neandertais, que usaram abrigos nas cavernas antes e depois desse período.

A pesquisa foi publicada na Science Advances e não convenceu todos os especialistas no assunto. A técnica de extração de material genético, que daria um veredito sobre o tema, provavelmente destruiria as amostras encontradas. O time de Slimak, no entanto, preferiu esperar.

Se a coexistência entre as duas espécies for confirmada, ela representaria uma grande mudança na maneira como os arqueólogos entendem a evolução das populações humanas. Acredita-se que a extinção dos Neandertais aconteceu após a chegada dos sapiens à Europa, mas se a evidência de Slimak estiver certa, significa que os Homo sapies chegaram milhares de anos antes do que se sabia, e conviveram com os Neandertais.