Confira a lista de todos os vencedores do Nobel de 2026
Das Fronteiras do cosmos e do cérebro às leis globais da sociedade, quem foram os laureados da Academia Sueca
A temporada de premiações do Prêmio Nobel de 2026 celebra descobertas e realizações que redefinem nossa compreensão do mundo físico, biológico e social. Das profundezas do gelo antártico aos circuitos neurais controlados por luz, as láureas científicas deste ano destacam inovações que transformaram mistérios teóricos em ferramentas aplicadas de observação e controle experimental. Simultaneamente, os reconhecimentos em literatura, diplomacia e economia sublinham a relevância da criação artística contemporânea, da salvaguarda das instituições internacionais e da modelagem de políticas públicas em tempos de desafios globais.
A seguir, a lista completa de laureados deste ano:
Nobel de Fisiologia ou Medicina
Laureados: Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel.
Motivação: “pelas suas descobertas relativas a canais iônicos ativados por luz e à optogenética”.
Impacto científico: O trabalho pioneiro do trio viabilizou a optogenética, uma tecnologia que utiliza proteínas sensíveis à luz para ativar ou desativar neurônios individuais em cérebros vivos, inaugurando uma era de investigações precisas sobre memória, emoções e comportamento em neurociência.
Nobel de Física
Laureado: Francis Halzen.
Motivação: “por contribuições decisivas para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica”.
Impacto científico: Halzen idealizou o uso de um quilômetro cúbico de gelo no Polo Sul, equipado com sensores ópticos, transformando a Antártica em um telescópio capaz de detectar partículas subatômicas extremamente elusivas e revelar aceleradores cósmicos nos confins do universo.
Nobel de Química
Laureados: Henri B. Kagan e Kenso Soai.
Motivação: “pela descoberta de efeitos não lineares e autocatálise na síntese orgânica assimétrica”.
Impacto científico: Os pesquisadores desvendaram o enigma da assimetria química — o fato de moléculas biológicas como aminoácidos existirem preferencialmente em apenas uma configuração espelhada —, revelando como processos autocatalíticos e efeitos não lineares amplificam a pureza quiral.
Nobel de Literatura
Laureada: Anne Carson.
Motivação: “por sua obra audaciosa e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.
Trajetória: A escritora canadense transita entre poesia, tradução e erudição acadêmica, construindo pontes entre a filologia e novas expressões poéticas a partir da investigação etimológica.
Nobel da Paz
Laureada: Navanethem “Navi” Pillay.
Motivação: “por seus esforços para promover a paz e o direito internacional”.
Atuação: Em julgamentos e cortes internacionais históricas, a jurista demonstrou que instrumentos jurídicos consistentes são vitais para coibir a violência de guerra e fortalecer a governança global em períodos de conflitos generalizados.
Prêmio de Ciências Econômicas (Sveriges Riksbank)
Laureados: Robert E. Hall e Michael Woodford.
Motivação: “pelos fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica”.
Impacto científico: Seus modelos Novo-Keynesianos reformularam a formulação de políticas públicas anticíclicas, permitindo que bancos centrais e ministérios da economia quantifiquem e intervenham com precisão contra recessões prolongadas e picos inflacionários.