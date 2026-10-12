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Ciência

Confira a lista de todos os vencedores do Nobel de 2026

Das Fronteiras do cosmos e do cérebro às leis globais da sociedade, quem foram os laureados da Academia Sueca

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h43 | Atualizado em 12 out 2026, 09h59
Premio Nobel
Premio Nobel (Getty Images/VEJA)
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Confira a lista de todos os vencedores do Nobel de 2026 Priorize VEJA no Google

A temporada de premiações do Prêmio Nobel de 2026 celebra descobertas e realizações que redefinem nossa compreensão do mundo físico, biológico e social. Das profundezas do gelo antártico aos circuitos neurais controlados por luz, as láureas científicas deste ano destacam inovações que transformaram mistérios teóricos em ferramentas aplicadas de observação e controle experimental. Simultaneamente, os reconhecimentos em literatura, diplomacia e economia sublinham a relevância da criação artística contemporânea, da salvaguarda das instituições internacionais e da modelagem de políticas públicas em tempos de desafios globais.

A seguir, a lista completa de laureados deste ano:

Nobel de Fisiologia ou Medicina

Laureados: Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel.

Motivação: “pelas suas descobertas relativas a canais iônicos ativados por luz e à optogenética”.

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Impacto científico: O trabalho pioneiro do trio viabilizou a optogenética, uma tecnologia que utiliza proteínas sensíveis à luz para ativar ou desativar neurônios individuais em cérebros vivos, inaugurando uma era de investigações precisas sobre memória, emoções e comportamento em neurociência.

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Nobel de Física

Laureado: Francis Halzen.

Motivação: “por contribuições decisivas para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica”.

Impacto científico: Halzen idealizou o uso de um quilômetro cúbico de gelo no Polo Sul, equipado com sensores ópticos, transformando a Antártica em um telescópio capaz de detectar partículas subatômicas extremamente elusivas e revelar aceleradores cósmicos nos confins do universo.

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Nobel de Química

Laureados: Henri B. Kagan e Kenso Soai.

Motivação: “pela descoberta de efeitos não lineares e autocatálise na síntese orgânica assimétrica”.

Impacto científico: Os pesquisadores desvendaram o enigma da assimetria química — o fato de moléculas biológicas como aminoácidos existirem preferencialmente em apenas uma configuração espelhada —, revelando como processos autocatalíticos e efeitos não lineares amplificam a pureza quiral.

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Nobel de Literatura

Laureada: Anne Carson.

Motivação: “por sua obra audaciosa e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.

Trajetória: A escritora canadense transita entre poesia, tradução e erudição acadêmica, construindo pontes entre a filologia e novas expressões poéticas a partir da investigação etimológica.

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Nobel da Paz

Laureada: Navanethem “Navi” Pillay.

Motivação: “por seus esforços para promover a paz e o direito internacional”.

Atuação: Em julgamentos e cortes internacionais históricas, a jurista demonstrou que instrumentos jurídicos consistentes são vitais para coibir a violência de guerra e fortalecer a governança global em períodos de conflitos generalizados.

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Prêmio de Ciências Econômicas (Sveriges Riksbank)

Laureados: Robert E. Hall e Michael Woodford.

Motivação: “pelos fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica”.

Impacto científico: Seus modelos Novo-Keynesianos reformularam a formulação de políticas públicas anticíclicas, permitindo que bancos centrais e ministérios da economia quantifiquem e intervenham com precisão contra recessões prolongadas e picos inflacionários.

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