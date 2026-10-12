Nobel de Economia 2026 premia estudos sobre consumo e política monetária

Os economistas americanos Robert E. Hall, da Universidade Stanford, e Michael Woodford, da Universidade Columbia, são os vencedores do Nobel de Economia de 2026. Anunciada nesta segunda-feira, 12, pela Real Academia Sueca de Ciências, a escolha reconhece estudos sobre os fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica – em termos mais simples, a relação entre as decisões individuais de consumidores e empresas e o funcionamento da economia como um todo.

Hall dedica suas pesquisas a entender o consumo, o emprego e as oscilações da atividade econômica. Uma de suas contribuições mais conhecidas mostra como as expectativas sobre a renda futura influenciam os gastos das famílias. Ao decidir entre comprar e poupar, o consumidor considera também o que espera ganhar adiante – uma relação que ajuda a explicar como mudanças nas perspectivas econômicas afetam o consumo.

Woodford é uma referência nos estudos sobre o papel das expectativas na política monetária. Seu trabalho ajuda a explicar por que as sinalizações de um banco central sobre os próximos passos dos juros podem influenciar decisões econômicas antes mesmo de uma mudança nas taxas. É o princípio da chamada orientação futura, instrumento usado pelas autoridades monetárias para comunicar suas intenções.

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Segundo a organização do prêmio Nobel, Robert E. Hall e Michael Woodford foram agraciados com o prêmio de Ciências Econômicas deste ano por demonstrarem como os modelos econômicos poderiam ser reformulados para revitalizar a política de estabilização.

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De acordo com a academia sueca, em vez de basear os modelos em correlações estatísticas entre variáveis ​​macroeconômicas — como inflação, produção e consumo —, eles optaram por construí-los sobre fundamentos microeconômicos. Isso envolve compreender como o conjunto de famílias e empresas afeta a economia por meio de suas ações.

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Um elemento central desses modelos é o fato de que famílias e empresas levam em conta as expectativas futuras ao tomar decisões sobre poupança ou preços de produtos. Quando governos e bancos centrais comunicam seus planos de política econômica, eles podem influenciar essa visão de futuro e conduzir a economia na direção correta. Desde a sua introdução, esses novos modelos têm sido extremamente úteis para enfrentar as retrações econômicas que nos afetaram.

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“O trabalho dos laureados nos proporcionou uma base teórica sólida para os modelos que são atualmente utilizados por bancos centrais e governos em todo o mundo. Graças a eles, estamos mais bem preparados para lidar com choques econômicos, como crises energéticas ou mudanças repentinas nos padrões de consumo das famílias”, afirma John Hassler, presidente do Comitê do Prêmio de Ciências Econômicas.