Nobel de Literatura de 2026 vai para a canadense Anne Carson
Escritora é conhecida por repensar a tradição clássica com diálogos lúdicos e inventividade de sobra
A Academia Sueca anunciou nesta quinta-feira, 8, a escolha da canadense Anne Carson, 76, como Nobel de Literatura de 2026. Segundo a instituição, a autora foi laureada por “sua obra ousada e inventiva, que criou novas formas para a literatura contemporânea por meio de seus diálogos que brincam com a tradição clássica”.
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Nascida em Toronto em 1950, Carson é poeta, ensaísta, tradutora e acadêmica especializada no período clássico da Grécia Antiga. Obras suas como Autobiografia do Vermelho (1998) adornam figuras da mitologia greco-romana com referências anacrônicas e sensibilidades que as aproximam da contemporaneidade. Ela tem mais de 20 livros publicados para além desse, como Antigonick (2012) — tradução da tragédia de Sófocles — e Eros, o Doce-Amargo (1986), ensaio crítico que sintetiza seus princípios e tece um panorama sobre o amor, da Grécia antiga aos dias de hoje. No Brasil, suas traduções ficam a cargo de Adriana Lisboa.
Sua escrita também é marcada por vozes que se contrapõem, como no ensaio Economia dos Não-Perdidos (1999), no qual contrasta o poeta grego Simónides e Paul Celan, e na coletânea Sobre Aquilo que Mais Penso, na qual aproxima o historiador Tucídides de Virginia Woolf. Segundo a Academia, “é por meio dessas constelações literárias, muitas vezes inesperadas, que Carson se afastou de uma poesia lírica presa ao eu narrativo e inspirou novas formas de literatura contemporânea. Esse método de escrita resulta em obras divertidas e irônicas, que transitam não apenas entre a poesia clássica e a moderna, mas também entre diferentes gêneros e formas de arte”. Desta forma, suas versões de textos antigos podem ser consideradas obras independentes.
Ao longo de toda sua carreira, a autora tem equilibrado a escrita poética ao trabalho com traduções de clássicos, além das aulas que leciona em universidades ao redor do globo. No passado, ela já descreveu o tédio como seu arqui-inimigo e prometeu combatê-lo com muita disposição e bom humor.
A Academia ainda frisa que a colaboração de Carson com artistas visuais, coreógrafos e diretores de teatro e ópera demonstra a liberdade com a qual ela encara a literatura e suas supostas regras, peça-chave para a manutenção de sua relevância desde os anos 1990. Em São Paulo, a adaptação teatral de Autobiografia do Vermelho esteve em cartaz entre agosto e setembro.
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