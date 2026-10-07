Nobel de Química premia descoberta sobre autocatálise orgânica assimétrica

O Prêmio Nobel de Química de 2026 foi concedido nesta quarta-feira, 7, para o francês Henri Cagan e para o japonês Kenso Soai pela “descoberta de efeitos não lineares e autocatálise na síntese orgânica assimétrica.” O anúncio foi feito na Academia Real Sueca de Ciências, em Estocolmo, e transmitido ao vivo no YouTube.

No universo, algumas moléculas, como os aminoácidos, existem na forma de duas variantes espelhadas, cada uma com funções e efeitos distintos. É como colocar uma mão sobre a outra: mesmo que os membros sejam iguais, eles não se encaixam, já que uma está virada para a esquerda e a outra para a direita.

Nos organismos vivos, apenas uma dessas formas está presente. Como tal assimetria química poderia ter surgido foi um mistério por muito tempo. “Henri B. Kagan e Kenso Soai recebem o Prêmio

Nobel de Química de 2026 por descobrirem uma solução para esse enigma”, atestou a Academia.

O Nobel consiste em um diploma, uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro de 12 milhões de coroas (1,2 milhão de dólares), valor que é dividido caso haja mais de um ganhador em uma mesma categoria. Os laureados receberão seus prêmios em uma cerimônia formal no dia 10 de dezembro, aniversário da morte, em 1896, do cientista Alfred Nobel, que instituiu os prêmios em seu testamento.

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A descoberta de Cagan e Soai

A química da vida é o que os químicos chamam de homoquiral: assim como as mãos, todos os aminoácidos existem como duas variantes espelhadas, mas apenas uma delas é encontrada nas proteínas de suas células, enquanto outra raramente é vista na natureza. Essas moléculas espalhadas são chamadas de enantiômeros.

Por muito tempo, os químicos se perguntaram como a homoquiralidade pode surgir. Quando começaram a experimentar reações químicas, sempre obtinham proporções iguais de moléculas “direitas” e “esquerdas” em seus tubos de ensaio, mistura chamada de racêmica. O objetivo, no entanto, era produzir apenas uma dessas variantes — especialmente na criação de produtos farmacêuticos, em que apenas um enantiômero tem o efeito desejado.

As descobertas da dupla laureada permitiram aos químicos conduzir reações que levam à manipulação da homoquiralidade — ou seja, a produção da substância desejada sem os efeitos inoportunos de sua versão espelhada. “Henri Kagan e Kenso Soai apresentaram uma solução para um mistério químico com mais de um século de existência: como a homoquiralidade pode surgir espontaneamente. As reações químicas que eles desenvolveram são espetaculares”, afirma Heiner Linke, presidente do Comitê Nobel de Química.

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Kagan deu o primeiro passo decisivo para a descoberta em 1986, ao descobrir uma nova maneira de manipular reações químicas. Isso lhe permitiu criar mais unidades de uma única variante do que se acreditava ser possível anteriormente. Soai deu o passo seguinte em 1995, com a projeção da primeira reação química com potencial para ser homoquiral. Em 2003, ele finalmente obteve sucesso: apresentou uma reação na qual apenas um dos enantiômeros foi formado. “Exceto pela própria vida, ninguém havia alcançado esse feito anteriormente”, atesta o comunicado da academia.

Revolução da indústria farmacêutica

A descoberta foi especialmente importante na criação de remédios, em que apenas um enantiômero tem o efeito desejado no corpo. A talidomida, por exemplo, é um remédio cuja molécula “principal” atua como sedativo e diminui o enjoo, enquanto sua versão espelhada está associada à malformação fetal — por isso, gestantes não podem tomar o remédio.

Antes das pesquisas da dupla, os químicos acreditavam que, para obter um medicamento 100% puro, com apenas o enantiômero desejado, era preciso utilizar um catalisador quiral igualmente puro, o que tornava o processo caríssimo. Os estudos, no entanto, provaram a existência de efeitos não-lineares, em que um catalisador com baixa pureza quiral consegue gerar um produto final 100% puro.

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Com isso, químicos e farmacêuticos passaram reproduzir em laboratório, em larga escalada, e de maneira mais econômica, a homoquiralidade — ou seja, a produção da substância desejada sem os efeitos inoportunos de sua versão espelhada. Isso levou ao desenvolvimento de medicamentos com o escitalopram: o antidepressivo é uma versão concentrada de um dos enantiômeros do citalopram — este último tem as duas moléculas espelhadas em igual concentração e, consequentemente, menor eficácia e maiores efeitos colaterais.

Surgiram também remédios como o antiviral Tamiflu, usado contra a Influenza, assim como o aperfeiçoamento e barateamento de antivirais indicados para o tratamento do HVI. Outras medicações possibilitadas pela descoberta incluem ainda antibióticos como o Levofloxacino, duas vezes mais potente que a mistura antiga, e a estatina sintética Atorvastatina, o medicamento mais vendido da história para o controle do colesterol .

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Prêmio de Medicina

Na segunda-feira, 5, Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel foram agraciados com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 por descobertas que levaram à optogenética, a qual possibilita ativar ou desativar a atividade de células nervosas individuais em um cérebro vivo. Esse método está sendo utilizado atualmente em laboratórios de todo o mundo para desvendar os mistérios do cérebro.

Prêmio de Física

Na terça-feira, 4, o belga Francis Halzen foi laureado com o Nobel de física por “importantes contribuições para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica”. O neutrino é a partícula mais discreta do universo: não tem carga elétrica e sua massa é quase zero. Ele atravessa a matéria sem ser notado e raramente colide com o núcleo de um átomo.

Cronograma do Nobel

A semana do Nobel continua. Após os anúncios dos prêmios de Medicina, na segunda-feira, de Física, na terça, e de Química, hoje, a Academia Sueca revelará os ganhadores de Literatura, na quinta, 8, de Paz, na sexta, 9, e de Economia, na segunda, 12.