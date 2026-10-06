Nobel de Física 2026 premia cientista belga em pesquisa de astrofísica

O Prêmio Nobel de Física de 2026 foi concedido nesta terça-feira, 6, para Francis Halzen por “importantes contribuições para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica”. O anúncio foi feito na Academia Real Sueca de Ciências, em Estocolmo, Suécia, e transmitido ao vivo por streaming no YouTube.

Halzen, de 82 anos, nasceu em Tienen, na Bélgica, e é professor na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, país do qual é cidadão. “Foi uma grande surpresa e, obviamente, eu não esperava por isso”, disse por telefone, da Itália, logo após o anúncio do prêmio. “Mas é um grande prazer receber esta notícia.”

O Nobel consiste em um diploma, uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro de 12 milhões de coroas (1,2 milhão de dólares), valor que é dividido caso haja mais de um ganhador em uma mesma categoria. Os laureados receberão seus prêmios em uma cerimônia formal no dia 10 de dezembro, aniversário da morte, em 1896, do cientista Alfred Nobel, que instituiu os prêmios em seu testamento.

Astronomia diferente

O físico lançou as bases para um tipo de astronomia totalmente novo. Ele percebeu que o gelo do Polo Sul poderia ser utilizado para rastrear partículas conhecidas como neutrinos. O resultado foi o Observatório de Neutrinos IceCube, um quilômetro cúbico de gelo equipado com sensores de luz, capaz de rastrear neutrinos provenientes do universo mais distante.

O neutrino é a partícula mais discreta do universo: não tem carga elétrica e sua massa é quase zero. Ele atravessa a matéria sem ser notado e raramente colide com o núcleo de um átomo. Para ter uma ideia, 65 bilhões de neutrinos vindos do Sol atravessam a unha de um dedo mindinho a cada segundo, sem que se perceba.

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Essas partículas também vêm de outras partes do espaço, trazendo pistas sobre os mistérios do cosmos. Quando os cientistas conseguem capturar esses neutrinos cósmicos mais raros, podem descobrir muito sobre os ambientes extremos onde eles surgiram.

O início

Tudo começou na década de 1980, quando Halzen percebeu que o gelo da Antártida seria ideal para capturar neutrinos e investigar suas origens no universo. Ele logo convenceu outros cientistas da ideia e, em 1992, uma equipe fez os primeiros testes instalando sensores de luz no gelo do Polo Sul. O grande avanço veio 20 anos depois, quando o telescópio IceCube detectou neutrinos vindos do espaço profundo. A busca pela origem dessas partículas finalmente começava para valer.

O trabalho de Halzen descortina uma série de possibilidades na astrofísica. “Podemos aprender algo sobre fontes cósmicas que, de outra forma, não estariam acessíveis a nós”, disse Mark Pearce, presidente do Comitê Nobel de Física, após a premiação.

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“Há mais de um século sabemos que o Universo funciona como um gigantesco acelerador de partículas, capaz de levá-las a energias muito maiores do que conseguimos produzir nos maiores aceleradores da Terra, e o grande desafio é descobrir onde e como isso acontece”, disse o físico brasilero Felipe Crasto de Lima, pesquisador da Ilum Escola de Ciência. “O trabalho de Francis Halzen foi fundamental para transformar os neutrinos em uma ferramenta para investigar esse problema.”

No ano passado, o Prêmio Nobel de Física foi concedido ao britânico John Clarke, ao francês Michel Devoret e ao americano John Martinis por colocarem a mecânica quântica em prática e possibilitarem o desenvolvimento de diversos tipos de tecnologia digital, desde celulares até uma nova geração de computadores.

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Prêmio de Medicina

Na segunda-feira, 5, Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel foram agraciados com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 por descobertas que levaram à optogenética, a qual possibilita ativar ou desativar a atividade de células nervosas individuais em um cérebro vivo. Esse método está sendo utilizado atualmente em laboratórios de todo o mundo para desvendar os mistérios do cérebro.

Cronograma do Nobel

A semana do Nobel continua. Após os anúncios dos prêmios de Medicina, na segunda-feira, e de Física, na terça, a Academia Sueca revelará os ganhadores de Química, na quarta, 7; de Literatura, na quinta, 8; de Paz, na sexta, 9, e de Economia, na segunda, 12.