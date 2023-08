Cientistas escolhem marco para nova era geológica, o Antropoceno

Que a humanidade provocou um grande impacto no planeta, é inquestionável. Arranha-céus, metrôs, foguetes e indústrias são apenas alguns exemplos das megalomanias que foram capazes de mudar desde a paisagem até o clima da Terra. As modificações foram tamanhas que exigiram a definição do Antropoceno, uma nova época geológica marcada pela presença humana que, agora, está prestes a ganhar uma data e um marco físico para o seu início.

O ano escolhido é 1952 e o local é o lago Crawford, no Canadá. A definição não foi aleatória. Análises dessa reserva mostraram que, no ano escolhido, ficaram registrados traços bem marcados de plutônio e cinzas no solo, marcas da crescente atividade atômica e da queima de combustíveis fósseis – traços inquestionáveis da atividade humana.

Desde 2009, o Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno discute o tema. O período de início já havia sido estabelecido como meados do século XX, quando a globalização e a industrialização ganharam tração recorde, mas o local ainda era uma incógnita e o grupo teve que escolher entre uma dúzia de opções, que foram marcadas, entre outros, pelo consumo de energia, pela agricultura e pelos microplásticos.

A decisão não é trivial. O golden spike, como é denominado o marco físico que representa o início de um tempo geológico, precisa funcionar como um bom marco simbólico, mas ele também deve ter marcos geoquímicos que permitam que pesquisadores em outros locais consigam identificar mais ou menos o período de transição. “Você tem que ter um registro que seja fácil de reconhecer e que seja global”, afirma a VEJA o professor e pesquisador do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Cesar Boggiani.

O lago foi escolhido pois ele é tão fundo que tudo o que cai nele fica preservado na lama, fazendo com que as camadas do solo funcionem como verdadeiros registros históricos das mudanças que ocorrem no mundo. Ao longo das próximas semanas, locais auxiliares também serão sugeridos. Uma vez que a recomendação oficial for feita, três outros comitês votarão e será necessária a aprovação por pelo menos 60% de cada um dos grupos.

A decisão, contudo, não será fácil. Se passaram pouco mais de 70 anos desde o marco escolhido, um período de tempo muito curto em escalas geológicas, o que tem deixado alguns dos votantes reticentes sobre a escolha. Para efeito de comparação, o holoceno, época em que estamos atualmente, durou 11,7 mil anos. Acima da época está o período quaternário, que já tem 2,6 milhões de anos. A era cenozóica, por sua vez, começou há 65,5 milhões.

Caso a recomendação seja aprovada em todas as instâncias, o Antropoceno passa a substituir o Holoceno, tempo geológico que proveu as condições necessárias para o estabelecimento de civilizações humanas complexas. O golden spike dessa época é uma marca no gelo da Groenlândia a quase 1500 metros de profundidade ,onde ficou registrado o início do aquecimento da atmosfera e o consequente fim de uma momento frio do Pleistoceno.

“Isso é importante para discutir nosso papel na Terra – o ser humano é um agente geológico, capaz de mudar a paisagem, a atmosfera, as espécies” , diz Boggiani. “As pessoas precisam ter consciência disso, nós temos um papel importante no futuro do planeta e da humanidade e isso traz muita responsabilidade”.

