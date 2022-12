Cientistas descobrem evidência de dinossauro comendo um mamífero

Do tamanho de um corvo, o Microraptor era um dinossauro emplumado que viveu nas antigas florestas do que hoje é a China no período Cretáceo Inferior, cerca de 120 milhões de anos atrás. Encontrado e descrito nos anos 2000, o fóssil do animal foi preservado com o pé de um pequeno mamífero dentro de sua caixa torácica. Mas essa descoberta só foi feita recentemente.

O professor Hans Larsson, da Universidade McGill, em Montreal, descobriu o que outros haviam perdido – os restos de outro animal dentro dele. Com David Hone, da Universidade Queen Mary de Londres, e colegas do Canadá, EUA e China, o grupo descreveu a descoberta no Journal of Vertebrate Paleontology.

O pé do mamífero está quase completo e pertencia a um animal muito pequeno, do tamanho de um camundongo moderno. A análise dos ossos sugere que ele não era um bom escalador e tinha hábitos rasteiros. O Microraptor, que provavelmente passava a maior parte do tempo nas árvores, via neles uma oportunidade para se alimentar.

Estudos prévios mostraram outros espécimes de Microraptor contendo um pássaro, um lagarto e um peixe. Portanto, com essa nova evidência, fica claro que o dinossauro tinha uma dieta diversificada. “Este estudo retrata um momento fascinante no tempo – o primeiro registro de um dinossauro comendo um mamífero – mesmo que não seja tão assustador quanto qualquer coisa no ‘Jurassic Park’”, disse Hone, que assina como primeiro pesquisador.

Não é certo se os dinossauros atacaram e comeram esses animais ou os encontraram já mortos e os limparam (ou uma mistura de ambos), mas o mamífero pelo menos se enquadra na faixa de tamanho de presa típico predicado para um predador do tamanho do Microraptor.