Cientistas descobrem corredor escondido na Grande Pirâmide de Gizé

Um estudo publicado nesta quinta-feira, 22, na revista Nature, descreve a descoberta de uma estrutura em forma de corredor atrás de uma das entradas da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Com 139 metros de altura (chegou a ter 146 metros) e 230 de largura, é uma das maiores estruturas de pedra do mundo, construída há 4500 anos pelo faraó Quéops, filho de Seneferu, na necrópole do Planalto de Gizé.

Em 2016 e 2017, a equipe da ScanPyramids, projeto que usa tecnologia moderna para espiar dentro da pirâmide, relatou várias descobertas de vazios anteriormente desconhecidos. Entre elas, foi observada uma estrutura em forma de corredor atrás da face norte, com pelo menos 5 metros comprimento.

O corredor inacabado provavelmente foi construído para aliviar o peso da pirâmide na entrada principal, sete metros abaixo da superfície, ou em outra câmara ou espaço ainda não descoberto, disse Mostafa Waziri, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito.