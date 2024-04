Chuva de meteoros Líridas será vista na madrugada de segunda

Segundo as superstições mais antigas, os astros são capazes de conceder desejos. No passado, as estrelas eram símbolos importantes, fonte de mistério e muitas vezes associadas às divindades. O nascimento de Jesus, por exemplo, está associado a uma estrela cadente, que na história cristã se tornou o guia para os três reis magos chegarem a Belém. Para quem cultua essa fonte de inspiração, a madrugada de domingo, 21, para segunda-feira, 22, será muito especial, pois acontece uma chuva de meteoros, popularmente conhecidas de estrelas cadentes.

O hemisfério norte terá melhor visibilidade do fenômeno, mas ao contrário do que aconteceu com a eclipse total do sol, que só foi vista lá no início do mês, ele também poderá ser observado no Brasil. A alta luminosidade da Lua, que está 96% cheia, vai atrapalhar um pouco, mas assim mesmo vai dar para assistir, segundo o Observatório Nacional de Astrologia. O melhor momento será a partir da 1h da manhã, quando se espera até 18 meteoros por hora. Trata-se do pico de atividade dos Líridas, fragmentos deixados pelo cometa Thatcher enquanto orbita o Sol. Quanto mais escuro for o local e mais ao sul do país, melhor será a contemplação.

Conhecida como uma das mais antigas chuvas de meteoros já registradas, as Líridas vêm da constelação Lira, localizada mais no hemisfério norte. O que as pessoas vão ver é um rastro brilhante no céu. Para facilitar a orientação, o Observatório Nacional dá a dica para as pessoas ficarem de frente para o norte. O meteoro é um fragmento de rocha, que pode ter até um metro de tamanho. Quando ele passa pela atmosfera, está em uma velocidade tão alta, que aquece rapidamente. Em volta dele forma-se uma bolha de plasma ionizado, que brilha como uma lâmpada por alguns segundos.

Na madrugada seguinte à passagem das Líridas, na terça-feira, 23, será possível ver a passagem do Cometa do Diabo (12P/Pons-Brooks), que ganhou este nome por ter a forma de chifres, data que atinge seu brilho máximo. Mesmo assim será necessário usar binóculos. Especialistas avisam que ele deve aparecer na direção oeste do céu, pouco depois do pôr do sol.