China troca comando da província de Hubei, epicentro do novo coronavírus

O secretário do Partido Comunista da China na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus (COVID-19), Jiang Chaoliang, foi sumariamente removido do cargo, anunciou nesta quinta-feira, 13, a agência de notícias Xinhua. Ele será imediatamente substituído pelo prefeito de Xangai, Ying Yong, informou a fonte.

O anúncio da troca de liderança política regional ocorre em um dia em que o número de pessoas mortas pela epidemia chegou a 1.355, com mais de 60.000 casos confirmados de contaminação.

Acredita-se que esse surto tenha surgido em dezembro passado em Wuhan, em um mercado de frutos do mar onde também era comercializada carne de animais exóticos.

A pressão sobre as autoridades locais pelo modo incompetente de lidar com a gravidade da situação aumentou particularmente após a morte na semana passada de um médico chinês que foi punido pelas autoridades de Wuhan por alertar sobre o novo vírus.

Publicidade

As autoridades da cidade também enfrentaram críticas em janeiro por terem realizado um banquete público anual para 40.000 famílias, poucos dias antes da cidade ser colocada em confinamento.

Outras mudanças estão ocorrendo na província, incluindo a demissão de um alto funcionário da Cruz Vermelha em Wuhan por abandono do dever, enquanto um representante de alto escalão do governo central, Chen Yixin, foi enviado a cidade para orientar o trabalho de controle da epidemia.

(com AFP)