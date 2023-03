Baratas podem estar se tornando resistentes a inseticidas, diz estudo

Existe uma ideia popular de que as baratas podem ser capazes de sobreviver até mesmo ao apocalipse. Embora a concepção não encontre lastro científico, é possível que os temíveis insetos estejam aprendendo a resistir ao menos aos inseticidas. Um estudo publicado na revista Science concluiu que populações de baratas estão desenvolvendo um tipo de aversão adaptativa à glicose, que costuma ser usada como componente atrativo em iscas tóxicas. A aversão provavelmente acontece devido à alterações no sistema sensorial, sobretudo o gustativo, das baratas. Isso significa que você pode ter mais trabalho ao tentar afastá-las de sua casa.

Os sistemas sensoriais são os responsáveis por orientar a avaliação de alimentos, habitat e parceiros reprodutivos. De forma geral, são eles que regem as interações entre diferentes indivíduos no mundo animal. Esses sistemas podem sofrer alterações com o passar do tempo, respondendo a estímulos ambientais. É exatamente isso que pode estar acontecendo com as populações de baratas alemãs (Blattella germanica), que estão se tornando resistentes a certos tipos de inseticidas.

Desde meados da década de 1980, o controle dessas populações é feito a partir de iscas que combinam inseticidas e ingredientes estimulantes e atrativos ao paladar das baratas, como a glicose e a frutose. Com o passar do tempo, essas espécies passaram a desenvolver aversão ao sabor açucarado, resultando na falha de iscas que costumavam ser altamente eficazes. Percebeu-se então que a repulsa era passada para as gerações seguintes, criando populações inteiras de baratas avessas à glicose. Embora o tempo de crescimento e reprodução sejam mais lentos em espécies de baratas avessas a açúcares do que em baratas selvagens (que permanecem sendo atraídas por sabores doces), as primeiras superam a segunda em cenários que ofereçam algum tipo de seleção por iscas contendo glicose.

Os resultados apresentados no estudo sugerem que nas baratas selvagens, a glicose ou outros compostos parecidos são reconhecidos pelos neurônios receptores gustativos periféricos, que estão alojados dentro de sensilas semelhantes a pelos nas peças bucais, como açúcares, tornando as iscas apetitosas. Enquanto que em baratas do tipo alemã, esses mesmos receptores transformam o gosto doce em amargo, fazendo com que as baratas rejeitem os petiscos. Isso pode ser considerado um ganho de função, ou seja, o comportamento diante das iscas favoreceu a proteção da espécie, embora isso possa ser péssimo para os avessos às baratas.

