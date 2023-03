Até minúsculos seres marinhos são afetados pela poluição plástica

Cientistas da British Antarctic Survey (BAS), um dos principais centros de pesquisa ambiental do mundo, descobriram microplásticos em krills (Euphausia superba), pequeno crustáceo semelhante ao camarão, e em salpas (Salpa thompsoni), invertebrado marinho gelatinoso, coletados no Oceano Antártico. Essas duas espécies são essenciais para a dieta de grande parte da vida marinha da região, fonte de alimento para baleias, pinguins e focas, enquanto as salpas são consumidas por alguns peixes e aves marinhas maiores.

Os resultados da pesquisa foram publicados na revista da Royal Society, Open Science. Amostras de krill e salpas foram recolhidas em duas missões de pesquisa na Península Antártica, em 2016, e perto da ilha da Geórgia do Sul, em 2018. Microplásticos foram extraídos de ambas as espécies. Uma das maiores fontes dessas fibras é a descamação das roupas durante a lavagem e secagem. Cerca de 60% do krill e das salpas continham nylon, com aplicações comerciais significativas em roupas, equipamentos de pesca, cordas e reforço de pneus de automóveis.

Além de serem importantes fontes de alimento no ecossistema marinho antártico, o krill e as salpas desempenham um papel importante na desaceleração das mudanças climáticas. O Oceano Antártico é um sumidouro de carbono extremamente importante e esses animais desempenham um papel fundamental na transferência de CO2 atmosférico para os oceanos profundos. “As interações com microplásticos têm o potencial de interferir na quantidade de carbono que esses organismos podem retirar e reter no oceano profundo”, diz em comunicado Clara Manno, ecologista marinha da BAS, envolvida no projeto.