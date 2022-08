Alemanha lança frota de trens movidos a hidrogênio

No nordeste da Alemanha, o estado da Baixa Saxônia deu um importante passo em direção a sustentabilidade da economia local. Nesta quarta-feira, 24, autoridades estaduais lançaram o que dizem ser a primeira frota mundial de trens de passageiros movidos a hidrogênio, substituindo 15 trens a diesel que anteriormente operavam em trilhos não eletrificados.

Os 14 trens usam células de combustível de hidrogênio para gerar eletricidade que alimenta os motores. Fabricados pela empresa francesa Alstom, são operados pela empresa ferroviária regional LNVG em rotas entre as cidades do norte de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde e Buxtehude.

A Alstom disse que os trens Coradia iLint têm um alcance de até mil quilômetros e uma velocidade máxima de 140 quilômetros por hora. Ao usar hidrogênio produzido com energia renovável, os trens economizarão 1,6 milhão de litros de diesel por ano.

O governo alemão, que investiu 92 milhões de dólares no projeto, apoiou a expansão como alternativa limpa aos combustíveis fósseis. O governador do estado, Stephan Weil, disse que o projeto tem um caráter de modelo para o resto do mundo: “É um excelente exemplo de transformação bem-sucedida. Estamos assim abrindo um importante caminho para as energias renováveis”.

O hidrogênio é atualmente produzido como subproduto em processos químicos, mas a empresa alemã de gás especial Linde planeja fabricá-lo localmente usando apenas energia renovável dentro de três anos.