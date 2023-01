A surpreendente descoberta sobre a função da cauda dos cães

Em diversas espécies de animais, a cauda tem uma função biomecânica, contribuindo para a realização de manobras e movimentos. Em determinadas circunstâncias, serve como auxílio anatômico e permite a lagartos e esquilos, por exemplo, endireitarem suas posições ao cair de árvores, ou fazer movimentos que contribuem para a caça, como curvas rápidas e fechadas, acompanhando as presas. Para os cães, no entanto, essa lógica não parece aplicável, pois eles permanecem no chão e não têm grandes habilidades de escalada. Para compreender sua função, uma equipe de pesquisadores do Max Planck Institute for Intelligent Systems, da Alemanha, decidiu investigar a função da cauda canina.

Os pesquisadores desenvolveram um modelo matemático que permitiu verificar o que acontece com o rabo dos cães quando eles se movimentam ou saltam. Os resultados apontam sugerem que há pouca funcionalidade mecânica no abano dos rabinhos. Os movimentos não necessariamente contribuem para a locomoção ou facilitam a mobilidade canina, como fazem em outros animais. Mover a cauda durante um salto, por exemplo, mudou a trajetória dos cães em uma mera fração de grau.

Mas elas parecem ter uma função muito mais impactante como dispositivo de comunicação, sendo suscetíveis ao estímulo externo. A pesquisa parece confirmar o que os donos de pet já sabem há algum tempo: através do movimento frenético das caudas, os bichinhos nos comunicam seu estado de espírito.

Além disso, a cauda de cães pode auxiliá-los no controle de pragas. Com o movimento dos rabinhos, os animais conseguem afastar moscas e outros incômodos.

As conclusões foram pré-publicadas na bioRxiv, repositório aberto de pré-impressão ligadas às ciências biológicas, e ainda aguardam a revisão dos pares.

Continua após a publicidade