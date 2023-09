A surpreendente conclusão do relatório da Nasa sobre vida extraterrestre

Em 2022, a Nasa, a Agência Espacial Americana, criou uma comissão de especialistas independentes para analisar, com rigor científico, relatos e evidências de objetos voadores não identificados, os OVNIs (ou UFOs, na sigla original, em inglês). O conceito foi ampliado em uma nova nomeclatura, fenômenos anômalos não identificados (ou UAPs), que leva em conta avistamentos de objetos e outros fenômenos na água, no céu e no espaço. E agora, um ano depois, o primeiro relatório oficial. Para quem esperar a confirmação de que a humanidade não está sozinha no universo, a conclusão é decepcionante.

“A equipe de estudo independente da NASA não encontrou nenhuma evidência de que os fenômenos anômalos não identificados tenham origem extraterrestre”, afirmou Bill Nelson, diretor da agência. Ou seja, não foi dessa vez. “A principal conclusão do estudo é que há muito mais para aprender”, disse Nelson, que acrescenta ainda que embora não exista evidência da presença de vida alienígena no espaço, a Nasa não sabe o que são esse fenômenos. Segundo o relatório, a baixa qualidade do material disponível dificulta a análise mais séria.

Embora pouco conclusivo, o relatório mostra um interesse da agência em continuar as investigações. Tanto que vai nomear um novo diretor para analisar os UAPs. “Atualmente, a análise desses dados é dificultada pela má calibração do sensor, pela falta de medições múltiplas, pela falta de metadados do sensor e pela falta de dados de linha de base”, diz o estudo. “Fazer um esforço para melhorar todos os aspectos é vital, e a experiência da NASA deve ser utilizada de forma abrangente como parte de uma estratégia robusta e sistemática de aquisição de dados dentro da estrutura de todo o governo.”

Ainda de acordo com a Nasa, o estudo desses fenômenos é do interesse do governo como forma de tornar o espaço “mais seguro”. Mas para os defensores de teorias da conspiração, há muito mais a explicar. Em junho, Davis Grusch, um ex-oficial da inteligência americana afirmou que o governo esconde “veículos extraterrestres intactos”. Grusch trabalhou justamente com a análise de UAPs dentro do Departamento de Defesa.

