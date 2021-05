20 empresas produzem mais da metade do lixo plástico descartável do mundo

O índice Plastic Waste Makers revelou que apenas vinte empresas são responsáveis por cerca de 55% do lixo plástico de uso único produzido pelo mundo. Dessas corporações, onze estão na Ásia, quatro na Europa, três na América do Norte, uma na América Latina e uma no Oriente Médio. Publicado na terça-feira, o relatório nomeia os maiores fabricantes globais de plástico e destaca que essas empresas são apoiadas por um pequeno número de investidores.

Plásticos de uso único, como garrafas e embalagens de comida, compõem a maior parte do que descartamos cotidianamente. Frequentemente, esses itens acabam poluindo as ruas, os oceanos ou sendo queimados.

Em primeiro lugar no ranking dos maiores produtores de plástico está a americana ExxonMobil, que já fabricou quase 6 milhões de toneladas do material. Em seguida, estão a também americana Dow e a chinesa Sinopec.

Ainda de acordo com o estudo, aproximadamente 60% do financiamento comercial que banca a produção de plástico vem de vinte bancos espalhados pelo mundo. Cerca de 30 bilhões de dólares foram concedidos ao setor por instituições como HSBC e Bank of America.

Além disso, a pesquisa apontou quais países contribuem mais para a superprodução e descarte de plásticos de uso único. Os Estados Unidos e a Austrália são as nações com maiores índices de uso desse material por ano, sendo que cada pessoa descarta, em média, 50 quilos de plástico anualmente nessas regiões.