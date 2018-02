Youtuber de 14 anos morre após ser baleada

A youtuber paranaense Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, dona do canal Isa Top Show, teve sua morte cerebral confirmada pela Secretaria de Saúde do Paraná no início da noite desta quarta-feira. Atingida por um tiro na cabeça, a adolescente estava internada em estado gravíssimo no Hospital Regional de Paranaguá, após ser atingida por um tiro na cabeça.

O caso ocorreu por volta da 1h50. Os tiros foram motivados por uma briga de trânsito, na qual homens que estavam em outro carro dispararam contra o automóvel em que estavam Isabelly e sua mãe. Ainda pela manhã, a família da jovem fez uma publicação no perfil dela no Facebook. “Aqui é a mãe da Isa, o médico acabou de dizer que ela teve morte cerebral, agora só Deus para ter a nossa Isa de volta”, diz o post. Contudo, a morte não havia sido confirmada, pois a paciente ainda seria submetida a exames que atestariam a morte encefálica.

Por volta do meio-dia, dois suspeitos foram presos no Balneário de Canoas, em Pontal do Paraná. Eles estavam em uma casa alugada e se preparavam para deixar o local. Uma pistola 380 foi apreendida. O nome do suspeito de disparar a arma que vitimou a youtuber não teve seu nome divulgado.

Após a confirmação do óbito, a família decidiu doar os órgãos e o cabelo da youtuber.