Youtuber é baleada após briga de trânsito no litoral do PR

A youtuber paranaense Isabelly Cristine Santos, dona do canal “Isa Top Show”, levou um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira (14) na rodovia PR-412 em Pontal do Paraná, no litoral do Estado. Ela está internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A família da jovem de 15 anos fez uma publicação no perfil dela no Facebook. “Aqui é a mãe da Isa, o médico acabou de dizer que ela teve morte cerebral, agora só Deus para ter a nossa Isa de volta”, diz a publicação. Segundo o neurologista Marcelo Sader, entretanto, a morte encefálica precisa ser confirmada por exames.

De acordo com a PM, o caso ocorreu por volta da 1h50. Os tiros ocorreram após uma briga de trânsito, na qual homens que estavam em outro veículo atiraram contra o carro em que Isabelly e sua mãe estavam. Não houve outros feridos.

Dois suspeitos foram presos por volta do meio-dia desta quarta-feira (14) no balneário de Canoas, em Pontal do Paraná. Eles estavam em uma casa alugada e se preparavam para deixar o local. Um deles seria o autor dos disparos que vitimaram a youtuber. Uma arma foi apreendida. Ainda não há confirmação de nomes e de motivação para o crime.

(com Estadão Conteúdo)