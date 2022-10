Vídeo mostra ação de jogadores acusados de estupro coletivo

Três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto aparecem apenas de cueca, andando pelo corredor de um hotel na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Eles caminham em direção a um dos quartos. Minutos depois, uma jovem sai pela porta, ajeitando a roupa, rumo à escada. Naqueles minutos, segundo o depoimento prestado pela moça à polícia, ela foi estuprada por Lucas Delgado e “importunada sexualmente” por João Diogo e Eduardo Hatamoto. João Diogo também foi à delegacia na tarde de segunda-feira 3. Ele alega, por meia de sua advogada, que a mulher que se diz violentada “está querendo prejudicar a carreira dos esportistas”. “Ele é inocente e está aqui por livre e espontânea vontade. Isso tudo não passa de um mal-entendido, ela está buscando os minutinhos de fama dela”, ataca a advogada Graciele Queiroz.

Na noite de segunda 26, os atletas foram comemorar uma virada do time em cima do adversário, em uma boate do Rio. Lá, Lucas Delgado trocou beijos com a mulher, e eles decidiram ir a um hotel, de acordo o depoimento dela, que estava acompanhada de um amigo. Ainda segundo a vítima, o jogador teria falado à modelo mandar o amigo embora. Ela consentiu.

O casal entrou então no quarto e teria começado a relação sexual. Na hora, a mulher percebeu que ele não usava preservativo e pediu que interrompesse o ato. Mas Delgado continuou e ele, alheio ao que ela dizia, insistiu e a estuprou, conforme ela contou à polícia. A jovem foi ao banheiro e, quando ouviu a porta bater, falou para Delgado que não a abrisse. Ele fez que não ouviu. Foi aí que João Diogo, 23 anos, e Eduardo Hatamoto, 19, entraram no quarto e começaram a passar a mão pelo corpo da moça, como ela relatou na delegacia.

Ao se recusar a fazer sexo com os jogadores, ela, que é modelo, foi agredida, xingada e até mesmo mordida no seio “com muita força” – sinais de violência que apareceram no exame de corpo delito. Ela empurrou um de seus agressores e conseguiu escapar. Logo ligou para a delegacia, denunciando o estupro. O delegado da 4ª Delegacia de Polícia do Rio, Vinicius Domingos, declarou que a vítima agiu corretamente ao denunciar o mais rápido que pode. “Nesses casos, quando a violência é confirmada, a melhor coisa a fazer é mesmo procurar o mais rápido possível a ajuda policial”, enfatizou o policial.

Na sexta-feira 30, a modelo foi mais uma vez à delegacia, para denunciar ameaças que vem sofrendo em suas redes sociais. “Não esquece que você trabalha na noite do Rio, estamos de olho em você”, ameaçava uma das mensagens.

Em nota, o Botafogo de Ribeirão Preto explicou que Lucas Delgado teve o contrato rescindido. Os outros dois jogadores sofreram punições por infração disciplinar. O clube aguarda o desenrolar do processo para tomar novas medidas.