Vídeo: Avião vira no aeroporto de Maringá durante tempestade

Um avião de pequeno porte virou no aeroporto de Maringá, no Paraná, no início da tarde desta quinta-feira, 18. A aeronave pertence a um aeroclube e estava a caminho de um hangar, mas foi atingida por ventos de até 100 km/h durante uma tempestade e virou.

O piloto e o único passageiro que estavam na aeronave não sofreram ferimentos, mas um instrutor de voo do aeroclube ao lado do aeroporto se machucou quando se aproximou do local. Ele foi levado a um hospital próximo e passa bem.

Abaixo, vídeo da Rede Massa.

A tempestade forçou a administração do aeroporto a interromper suas operações e os demais voos estão cancelados até as que as condições climáticas se normalizem.