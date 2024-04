Veja Essa: Meg Ryan, Luís Roberto Barroso e Alexandre Padilha

“Será difícil fazer qualquer coisa que supere a popularidade daquela cena.”

MEG RYAN, atriz americana, hoje diretora, relembrando o eterno sucesso da cena do falso orgasmo no restaurante em Harry e Sally — Feitos Um para o Outro

“O que o Supremo está decidindo é qual a quantidade que irá diferenciar o usuário de traficante. (…) Nada justifica a prisão de usuários de drogas.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do STF

“Está superado. Não tem crise.”

ALEXANDRE PADILHA, ministro de Relações Institucionais, a respeito do quiproquó com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que o chamou de “incompetente” e “desafeto pessoal”

“O Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, em vez de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara.”

PRESIDENTE LULA, passando pito em sua turma (leia mais na pág. 34)

“O que posso dizer é que se Lula e Petro realmente querem pressionar Maduro por eleições livres, o momento é agora.”

JUAN MANUEL SANTOS, ex-presidente da Colômbia, instando o atual mandatário do país e o presidente do Brasil a exigir democracia real na Venezuela

“O futuro é ancestral.”

ALOK, DJ e produtor musical, parafraseando o novo imortal da academia, o indígena Ailton Krenak

“Vocês podem ter um presidente mais competente do que eu. Existem muitas pessoas, mas duvido que haja alguém com o couro mais grosso do que o meu.”

JAIR BOLSONARO, ex-presidente, em ato realizado na Praia de Copacabana, no domingo 21

“Existem mimados de todas as idades. Veja o Elon Musk, que está aí para confirmar a minha tese. A imaturidade não tem idade. Isso é uma falácia.”

MARCELO TAS, humorista e apresentador de televisão. Musk tem 52 anos

“Está tudo bem, mas dá muito trabalho. É um dia de cada vez.”

CÉLINE DION, cantora canadense, que sofre de uma doença rara, a síndrome da pessoa rígida, que afeta o sistema nervoso central

“Tinha de duas horas a uma semana para morrer.”

TANDE, ex-atacante da seleção brasileira de vôlei, medalhista de ouro na Olimpíada de 1992. Ele se recupera de um infarto

“Jovem, não conversava sobre sexo com a minha mãe. Aprendi a dar prazer para o homem. Porém, demorei muito tempo para entender que o meu prazer era importante.”

GIOVANNA EWBANK, atriz e modelo

“O rap é machista porque é um espelho da sociedade.”

PROJOTA, cantor e compositor de rap

“Nunca achei que eu fosse ser uma Gisele.”

HELENA RIZZO, chef de cozinha, que chegou a trabalhar como modelo

“Joguei mais do que Zidane, Xavi, Beckham, Bergkamp, Del Piero e Marcelinho Carioca.”

RIVALDO, campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002

“Pessoas que só têm pensamentos bons são perigosíssimas.”

RAPHAEL MONTES, escritor

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2024, edição nº 2890