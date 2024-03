Veja Essa: Barack Obama, Jane Fonda e Marco Aurélio Mello

“Eu preferiria que investíssemos na preservação do planeta aqui embaixo. A razão pela qual vamos para o espaço é pela descoberta, pelo conhecimento, não porque vamos criar uma situação melhor lá. Fomos feitos para este lugar e seria bom que o preservássemos.”

BARACK OBAMA, ex-presidente dos Estados Unidos, ao refutar a ideia de que habitar Marte um dia pode vir a ser uma alternativa para a vidinha aqui na Terra

“Vocês não podem dormir com os caras da indústria de combustíveis que estão destruindo tudo.”

JANE FONDA, 86 anos, atriz e ativista, em palestra no festival SXSW, em Austin, no Colorado

“Não deve ser surpresa que eu não apoiarei Donald Trump este ano.”

MIKE PENCE, vice de Trump durante os quatro anos de presidência na Casa Branca

“O STF ajudou a enterrar a Lava-Jato.”

MARCO AURÉLIO MELLO, ex-ministro do STF, de 1990 a 2021

“Isso é um absurdo.”

MARINA HELENA, pré-candidata à prefeitura de São Paulo pelo Novo, a respeito da hipótese de ter sido confundida com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, nas pesquisas de intenção de voto

“Independentemente da minha consciência de ser feminista, somos todos machistas em desconstrução.”

DANIELLE WINITS, atriz

“O passado é passado.”

LUIZA ERUNDINA, ao lamentar a volta de Marta Suplicy ao PT como candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, para a prefeitura de São Paulo

“Me sinto mais sexy agora, que tenho alguns segredos e algum mistério.”

PAMELA ANDERSON, 56 anos, a estrela canadense da série S.O.S. Malibu

“Arte. É a minha maneira de me expressar no mundo.”

TATIANA WESTON-WEBB, surfista brasileira que participará da Olimpíada de Paris, ao definir sua atividade esportiva

