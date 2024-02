Veja Essa: Elon Musk, Cristiano Zanin e Paolla Oliveira

“Pare de usar o nome morto.”

ELON MUSK, o bilionário dono da plataforma X. A mensagem foi uma resposta ao escritor americano de suspense Stephen King, que chamou a rede de Twitter e ainda reafirmou: “Me recuso a usar o nome X”

“Não combina amarrar uma coisa com a outra.”

CARLOS LUPI, ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT, a respeito da pressão de lideranças do PT para condicionar a presença de Lula em palanques municipais a apoio à reeleição do presidente em 2026

“É importante ressaltar que não se trata de questão eminentemente individual, que estaria afeita à decisão de cada unidade familiar, mas sim do dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente ao Estado.”

CRISTIANO ZANIN, ministro do STF, em decisão liminar que suspendeu decretos de municípios de Santa Catarina que dispensavam a apresentação de vacina contra a Covid-19 nas matrículas escolares

“A gente deixa de ser essa massa amorfa, meio sem rosto, sem posicionamento, que hoje é retratada pela imprensa brasileira.”

KIM KATAGUIRI, pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo União Brasil, em entrevista a Marcela Rahal, no programa Amarelas On Air, de VEJA

“Emily não é bem-vinda.”

PICHAÇÃO em inglês — Emily not welcome — que apareceu em diversos pontos da capital francesa onde são gravadas cenas da série Emily em Paris, da Netflix. Os parisienses acham o seriado estereotipado em demasia

“Em dez anos, ninguém mais vai cozinhar.”

FABRICIO BLOISI, fundador do iFood, ao inventar um mundo inexistente

“Quando ele me impressionou? Devo dizer que às vezes foi na qualificação, não me lembro exatamente quando. Nunca em condições de corrida. Nunca. Em condições de corrida, no aquecimento, na maioria das vezes fui mais rápido.”

ALAIN PROST, piloto francês, tetracampeão mundial de Fórmula 1, instado a lembrar da rivalidade com Ayrton Senna

“Herdei esse item, que foi devolvido a Paul McCartney. Espalhe a notícia (…) Sem mais comentários nesse momento.”

RUAIDHRI GUEST, estudante britânico, que herdara um baixo elétrico Höfner 500/1 que pertencera ao beatle. Paul comprara o instrumento no início da carreira da banda, em Hamburgo — e o perdeu, roubado, em 1972

“Agora é viajar, descansar, namorar um pouquinho.”

PAOLLA OLIVEIRA, depois das duas semanas de Carnaval. Ela é casada com o sambista Diogo Nogueira

“Dá uma serenidade que você não consegue quando é novinho.”

REGINA CASÉ, atriz, que fará 70 anos no domingo, 25

“As pessoas ainda acham que criar rixa entre duas mulheres é algo legal para dar clique. Esse machismo não vai acabar nunca?”

LUCIANA GIMENEZ, ao negar que tenha brigado com a atriz Grazi Massafera porque uma foto de Carnaval de um grupo de foliãs foi publicada com a apresentadora cortada da imagem. Depois do diz que me diz, Grazi republicou a foto, com todas em cena

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881