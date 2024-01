Veja Essa: Zeca Pagodinho, Gleisi Hoffmann e Anitta

“Ninguém gosta. A gente trabalha porque tem que trabalhar.”

ZECA PAGODINHO, 65 anos de vida e quarenta de carreira (com muito trabalho)

“É uma longa trajetória de entreguismo e subserviência a interesses estrangeiros.”

GLEISI HOFFMANN, presidente do PT, vendo fantasmas onde eles não existem, ao cutucar as críticas justas de parte da imprensa à retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco

“Tenho apreço pelo presidente Lula. Tenho gratidão pelo presidente Lula (…) Em relação à atual gestão, sou muito crítico. Acho uma tragédia, acho um desastre.”

ALDO REBELO, que foi ministro de Lula e Dilma, hoje no PDT, de mãos dadas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Rebelo ocupou a Secretaria de Relações Internacionais no lugar de Marta Suplicy, de volta ao PT, candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL

“A nova militância está mais acomodada. Já consegue entrar na universidade. O jovem sem-terra ou assentado está mais vagaroso para as atividades militantes.”

JOÃO PEDRO STÉDILE, o líder do MST

“Minha primeira cena nua, com 18 anos, foi com o Daniel Filho, que é como se fosse um pai para mim, um cara que me ensinou tudo. Ele que me chamou para meu primeiro grande papel na Globo, aí ele chega ao camarim e fala ‘vai sem calcinha’. Eu gelei, nem sei reproduzir em palavras o pavor que eu senti.”

DEBORAH SECCO, atriz

“Se todo mundo está fazendo o que a Anitta faz, a culpa não é minha. Ser Anitta está na moda. Eu continuo sendo eu, referência de funk.”

ANITTA, a própria, antes de subir ao palco para os Ensaios de Anitta, no Rio de Janeiro

“Às vezes, viajava pintada.”

VALÉRIA VALENSSA, ex-Globeleza, musa das vinhetas carnavalescas da TV Globo

“A importância da Lei Rouanet é total para o musical brasileiro. Me magoa o analfabetismo em relação a isso.”

CLAUDIA RAIA, atriz, que interpreta a pintora Tarsila do Amaral em seu novo espetáculo

“Não há.”

BRUNA MARQUEZINE, atriz e modelo, ao tratar de si mesma, ecoando uma frase de Xuxa que ficou muito famosa: “No Brasil não há homem para mim”

“Esses prêmios estão perdendo a credibilidade.”

CRISTIANO RONALDO, desgostoso com mais uma láurea — a oitava — para Lionel Messi como o melhor jogador de futebol do mundo

“Minha dieta era cocaína, um prato de arroz e dois ovos por semana.”

BEVERLY JOHNSON, modelo americana de sucesso nos anos 1970 e 1980

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2024, edição nº 2877

