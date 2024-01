Veja Essa: Frederik X, Guilherme Boulos e Valdemar Costa Neto

“Minha esperança é me tornar um rei unificador para o futuro.”

FREDERIK X, coroado no domingo 14, em Copenhague, na Dinamarca. Sua mãe, a rainha Margrethe, abdicou depois de 52 anos

“As diferenças políticas, críticas que fiz a ela, que ela fez a mim, isso só mostra que não é uma aliança de duas pessoas que pensam da mesma forma.”

GUILHERME BOULOS, deputado federal pelo PSOL, sobre a aliança com Marta Suplicy para as eleições municipais em São Paulo

“Sinto que preciso provar quatro vezes que sou competente.”

AYOMI DOMENICA, atriz, filha do compositor e cantor Mano Brown

“Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro.”

VALDEMAR COSTA NETO, presidente do PL, partido do ex-presidente

“Posso ser horrível, mas o outro cara é péssimo.”

JAIR BOLSONARO, ao ironizar o comentário de Valdemar

“Defino aquele período como o dos Carnavais de protesto.”

DANIELA MERCURY, ao resumir as festas durante os anos de Bolsonaro na Presidência e a pandemia de Covid-19

Continua após a publicidade

“O seu inglês é melhor do que o meu?”

SOFÍA VERGARA, 51 anos, a Gloria Pritchett de Modern Family, depois de um apresentador de TV da Espanha brincar com o sotaque da atriz colombiana

“Essa parte da minha vida acabou.”

ROGER DALTREY, cantor da banda The Who, que há anos não se apresenta para o grande público

“A idade não pode decretar o fim de nada, não estamos mortas, estamos vivíssimas e mais poderosas do que nunca.”

PAULA BERGAMIN, 62 anos, conhecida como a Vovó Musa de Vila Isabel, nos preparativos para mais um Carnaval, em entrevista para VEJA Gente

“Me dou o direito.”

SIDNEY MAGAL, 73 anos, ao revelar ser bissexual

Continua após a publicidade

“Não me deixam em paz.”

PAOLLA OLIVEIRA, retrucando as críticas negativas ao seu corpo

“Quero agradecer a todos os gays malvados.”

JENNIFER COOLIDGE, vencedora do prêmio Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de drama pelo papel da divertida Tanya McQuoid-Hunt em The White Lotus. No discurso de agradecimento, ela brincou com a frase da personagem que viralizou: “Esses gays estão tentando me matar”

“O próximo Beethoven pode estar aí ao lado, na rua, pedindo ajuda com dinheiro.”

JENNIFER STUMM, violista americana, criadora de um projeto de desenvolvimento de talentos musicais no interior de São Paulo — o Ilumina, fundado em 2015 — e que acaba de se apresentar na Sala São Paulo

“Quando íamos dormir, tínhamos de deixar a porta aberta e esperar que ele passasse à noite para deixá-lo falar conosco. Ele dizia que era o único momento que tinha para falar conosco pessoalmente — e tinha o dia todo.”

JENNI HERMOSO, atacante de futebol da seleção da Espanha, a respeito da postura abusiva do treinador Jorge Vilda

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2024, edição nº 2876

Continua após a publicidade