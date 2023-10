Veja Essa: Giorgia Meloni, Michelle Bolsonaro e Britney Spears

Atualizado em 27 out 2023, 11h06 - Publicado em 27 out 2023, 06h00

Atualizado em 27 out 2023, 11h06 - Publicado em 27 out 2023, 06h00

“Nossas estradas estão divididas há muito tempo, e está na hora de perceber isso. Defenderei quem fomos, defenderei nossa amizade e defenderei, a todo custo, uma criança de 7 anos que ama sua mãe e seu pai.”

GIORGIA MELONI, primeira-ministra da Itália, ao anunciar a separação do marido, o jornalista Andrea Giambruno. Um áudio revelou um caso amoroso dele com outra mulher

“A paz parece-me, agora, uma fantasia criada pelo fumo de um cachimbo de ópio.”

SALMAN RUSHDIE, escritor inglês de origem indiana, ao receber um prêmio durante a Feira do Livro de Frankfurt

“Adoro meu trabalho.”

KAMALA HARRIS, vice-presidente dos Estados Unidos

“O que é isso? O Hamas tomou o PSDB de assalto?”

ALOYSIO NUNES, ex-senador pelo PSDB-SP, ao criticar a postura de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, atual presidente da sigla. A convenção estadual de São Paulo foi suspensa na semana passada por decisão de Leite

“É o futuro do nosso Brasil.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira-dama, ao bater continência para uma criança vestida com uniforme policial em um evento do PL Mulher, em Belém, no Pará

“Episódio isolado número 19.”

VINICIUS JR., jogador de futebol do Real Madrid, novamente vítima de racismo em partida contra o Sevilla

“Me perguntam por que evito fazer televisão. É que tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência e que a audiência da TV pode trazer danos para mim.”

GUILHERME ARANTES, 70 anos, compositor e cantor

“O que é MPB? É um partido político? Tenho horror a esses termos.”

EDU LOBO, compositor, 80 anos, a quem já foi atribuída a criação da sigla MPB

“Aceitaria feliz em cumprir dois anos se a alternativa for o discurso forçado e a negação forçada da realidade e da importância do sexo.”

J.K. ROWLING, a autora da saga Harry Potter, questionada por um usuário do X (ex-Twitter) sobre a possibilidade de ser presa, caso fosse aprovada uma lei que torne crime os comentários de transfobia. Rowling não se cansa de questionar os direitos das pessoas trans

“Eu estava muito bêbada — e, em um sentido mais geral naquela época da minha vida, muito entediada.”

BRITNEY SPEARS, em sua autobiografia, ao comentar o casamento com um amigo de infância, em 2004, que foi anulado depois de dois dias

“Na época eu não tinha onde morar, ofereceram 1 milhão de libras para falar do pai do Lucas. Por dinheiro nenhum eu faço isso.”

LUCIANA GIMENEZ, contando ter sido assediada pelos tabloides ingleses para falar de Mick Jagger

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2023, edição nº 2865

