Veja Essa: Joe Biden, Seu Jorge e Madonna

Atualizado em 27 out 2022, 20h52 - Publicado em 28 out 2022, 06h00

Por Da Redação Atualizado em 27 out 2022, 20h52 - Publicado em 28 out 2022, 06h00

“Não tomei uma decisão formal, mas é minha intenção disputar novamente. E temos tempo para tomar essa decisão.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, de 79 anos, anunciando que pode estar na corrida em 2024

“Não vamos permitir que Trump faça de seu depoimento um circo.”

LIZ CHENEY, deputada republicana, vice-presidente da comissão encarregada de ouvir o ex-presidente dos Estados Unidos a respeito dos ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro do ano passado. Trump, convém lembrar, não aceitou a derrota nas urnas para Joe Biden

“Em um país onde todos suspeitam de todos, onde tudo é mesquinho, que parece não haver valores, acreditamos que no futebol temos às vezes a chance de plantar sementes de respeito e dignidade pela profissão.”

MARCELO GALLARDO, treinador do River Plate da Argentina. No domingo 24, o goleiro de sua equipe defendeu um pênalti no último segundo de jogo contra o Racing — mesmo assim garantiu o título nacional do arquirrival, o Boca Juniors

“Se podemos fazer uma estação espacial voar, podemos salvar o planeta.”

THOMAS PESQUET, astronauta, ao ver a Terra do espaço

“Estamos em uma catástrofe climática e vocês só se preocupam com sopa de tomate ou purê de batatas em uma pintura. Sabe do que eu tenho medo? Tenho medo porque a ciência diz que não poderemos alimentar nossas famílias em 2050.”

ATIVISTA ALEMÃ, depois de jogar purê de batata na tela Pilhas de Grãos, de Monet, exposta no Museu Barberini, em Potsdam. Chegamos a mais um retrocesso como civilização: atentados contra obras de arte

“Violência que não cabe mais no Brasil.”

SEU JORGE, compositor, cantor e ator, vítima de preconceito e xingamentos durante um show no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre

Continua após a publicidade

“Fui chamada de prostituta, bruxa, de herege e diabo. Agora Cardi B pode cantar sobre sua ‘WAP’, Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com sua bunda nua e Miley Cyrus pode entrar como uma bola de demolição.”

MADONNA, ao relembrar o ruidoso início de sua carreira em uma postagem nas redes sociais

“Diga o que você quer dizer, mas não me insulte. Ninguém vai me tratar como uma criança, especialmente uma mulher branca.”

CARDI B, em resposta a Madonna

“Na escola, pediam para usar meia cor da pele, que era branca.”

MERLLIN DE SOUZA, doutoranda, da Faculdade de Medicina da USP, integrante de um grupo de trabalho organizado para elaborar programas de cotas para cursos de mestrado e doutorado

“Tenho 73 anos, bicho. Não me resta muito tempo.”

OZZY OSBOURNE, ao lançar seu novo trabalho, Patient Number 9

Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813